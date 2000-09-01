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Раздел: Мир  
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В Германии пенсионерка пришла в полицию с гранатой 1943 года

В Германии пенсионерка пришла в полицию с гранатой 1943 годаВсе годы после Второй мировой войны исправная граната хранилась на письменном столе женщины.

В Германии 90-летняя жительница Леверкузена пришла в полицию с советской гранатой, хранившейся у нее дома с 1943 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как выяснилось, гранату в 1943 году привез с фронта муж женщины, все годы после Второй мировой войны она хранилась дома - лежала на письменном столе.

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После смерти супруга немецкая пенсионерка решила избавиться от опасного сувенира – и отнесла его в полицию. Из-за гранаты отделение пришлось срочно эвакуировать, Вызванные саперы обезвредили гранату, которая находилась в полной исправности.
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 Теги: Германия, пенсионерка, полиция, граната

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Сегодня, 16:30 » Автор: Алена Шимко
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