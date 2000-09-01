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В Германии пенсионерка пришла в полицию с гранатой 1943 года

В Германии пенсионерка пришла в полицию с гранатой 1943 года

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