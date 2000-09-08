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Раздел: Мир  
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В Германию дополнительно направят полторы тысячи американских солдат

В Германию дополнительно направят полторы тысячи американских солдатСША направят в Германию 1500 солдат

США увеличат свой воинский контингент в Германии на 1500 человек. Об этом заявил в пятницу, 7 сентября, посол США в ФРГ Ричард Гренелл, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

По его словам, это делается с целью "укрепления НАТО и европейской безопасности". Также он сообщил, что дополнительные солдаты начнут прибывать в нынешнем году, и процесс продлится до 2020 года. Дополнительные силы будут размещены в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.

Отметим, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен приветствовала это решение Вашингтона, которое свидетельствует о "жизнеспособности трансатлантических отношений" и вкладе в "поддержание общей безопасности".

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Напомним, ранее сообщалось, что в Польше готовы заплатить 2 миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы Соединенных Штатов Америки.
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 Теги: США, Германия

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Вчера, 23:39 » Автор: Татьяна Ларина
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