Раздел: Мир
В Германию дополнительно направят полторы тысячи американских солдат
США направят в Германию 1500 солдат
США увеличат свой воинский контингент в Германии на 1500 человек. Об этом заявил в пятницу, 7 сентября, посол США в ФРГ Ричард Гренелл, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По его словам, это делается с целью "укрепления НАТО и европейской безопасности". Также он сообщил, что дополнительные солдаты начнут прибывать в нынешнем году, и процесс продлится до 2020 года. Дополнительные силы будут размещены в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.
Отметим, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен приветствовала это решение Вашингтона, которое свидетельствует о "жизнеспособности трансатлантических отношений" и вкладе в "поддержание общей безопасности".
Читайте также: США направят в Афганистан более трех тысяч военных
Напомним, ранее сообщалось, что в Польше готовы заплатить 2 миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы Соединенных Штатов Америки.
США увеличат свой воинский контингент в Германии на 1500 человек. Об этом заявил в пятницу, 7 сентября, посол США в ФРГ Ричард Гренелл, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По его словам, это делается с целью "укрепления НАТО и европейской безопасности". Также он сообщил, что дополнительные солдаты начнут прибывать в нынешнем году, и процесс продлится до 2020 года. Дополнительные силы будут размещены в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.
Отметим, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен приветствовала это решение Вашингтона, которое свидетельствует о "жизнеспособности трансатлантических отношений" и вкладе в "поддержание общей безопасности".
Читайте также: США направят в Афганистан более трех тысяч военных
Напомним, ранее сообщалось, что в Польше готовы заплатить 2 миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы Соединенных Штатов Америки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
216
0
Также советуем посмотреть
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
- Что сказала Тереза Мэй по делу Скрипалей
- Пушилин назначен новым главарем «ДНР»
- В личном составе боевиков «ДНР» выросло количество небоевых потерь
- Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
- В Донецке делят «наследство» Захарченко
Оставьте свой комментарий