Раздел: Мир
British Airways может заплатить рекордный штраф
У компании были похищены личные данные пользователей.
Авиакомпании British airways грозит штраф в размере до 500 млн фунтов стерлингов (около 650 млн долларов США по текущему курсу) за то, что личные данные сотен тысяч ее клиентов попали в руки хакеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Общий регламент по защите данных, вступивший в силу в странах Евросоюза, включая Великобританию, в этом году, предусматривает суровые взыскания для компаний, которые не смогли обеспечить безопасность данных своих пользователей. Согласно британской версии закона о защите данных, максимальным наказанием для компании, допустившей утечку личной информации, является штраф в размере 17 млн фунтов стерлингов (22 млн долларов США) или 4% от общего оборота компании, в зависимости от того, какая из них выше. В 2017 году совокупные поступления British Аirways составили 12,2 млрд фунтов (15,75 млрд долларов), и именно от этой суммы может быть рассчитан размер штрафа.
Решение о том, понесет компания наказания, должны быть приняты управления комиссара по информации сообщения Королевства. Данное ведомство сейчас изучает обстоятельства взлома, расследование начало также британское Национальное агентство по борьбе с преступностью.
Как ранее сообщалось, данные кредитных карт 380 тыс. клиентов авиакомпании British Airways попали в руки злоумышленников в результате хакерской атаки. Жертвами злоумышленников могли оказаться все, кто бронировал билеты или оплачивал другие услуги на сайте или через приложение British Airways в период с 21 августа по 5 сентября текущего года.
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Клиентам компании, которые могли стать жертвами злоумышленников, рекомендуется обратиться в банк или иную кредитную организацию, выпустила их карту, и следовать рекомендациям сотрудников службы поддержки. У всех клиентов, которые бронировали свои билеты в указанный период, будет возможность воспользоваться ими и зарегистрироваться на рейсы в обычном порядке.
Авиакомпании British airways грозит штраф в размере до 500 млн фунтов стерлингов (около 650 млн долларов США по текущему курсу) за то, что личные данные сотен тысяч ее клиентов попали в руки хакеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Общий регламент по защите данных, вступивший в силу в странах Евросоюза, включая Великобританию, в этом году, предусматривает суровые взыскания для компаний, которые не смогли обеспечить безопасность данных своих пользователей. Согласно британской версии закона о защите данных, максимальным наказанием для компании, допустившей утечку личной информации, является штраф в размере 17 млн фунтов стерлингов (22 млн долларов США) или 4% от общего оборота компании, в зависимости от того, какая из них выше. В 2017 году совокупные поступления British Аirways составили 12,2 млрд фунтов (15,75 млрд долларов), и именно от этой суммы может быть рассчитан размер штрафа.
Решение о том, понесет компания наказания, должны быть приняты управления комиссара по информации сообщения Королевства. Данное ведомство сейчас изучает обстоятельства взлома, расследование начало также британское Национальное агентство по борьбе с преступностью.
Как ранее сообщалось, данные кредитных карт 380 тыс. клиентов авиакомпании British Airways попали в руки злоумышленников в результате хакерской атаки. Жертвами злоумышленников могли оказаться все, кто бронировал билеты или оплачивал другие услуги на сайте или через приложение British Airways в период с 21 августа по 5 сентября текущего года.
Читайте также: Упавший с балкона кот серьезно травмировал итальянца
Клиентам компании, которые могли стать жертвами злоумышленников, рекомендуется обратиться в банк или иную кредитную организацию, выпустила их карту, и следовать рекомендациям сотрудников службы поддержки. У всех клиентов, которые бронировали свои билеты в указанный период, будет возможность воспользоваться ими и зарегистрироваться на рейсы в обычном порядке.
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