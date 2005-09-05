Раздел: Мир
Британия обвинила Россию в дезинформации по "делу Скрипаля"
С марта Москва представила уже 37 вымышленных версий произошедшего.
Посольство Великобритании в РФ обвинило российские власти в распространении дезинформации по делу о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Россия уводит в сторону от фактов - с марта было представлено 37 вымышленных версий произошедшего", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter британского посольства в пятницу, 7 сентября.
В сообщении также дается ответ на вопрос официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, почему на двух снимках с камер наблюдения в лондонском аэропорту Гэтвик, где запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей двое мужчин, указано одно и то же время съемки. "Это фото с двух разных камер, уставленных в разных коридорах при выходе в зону прилета", - подчеркивается в сообщении дипломатического ведомства.
"Великобритания обеспокоена деятельностью российского правительства, а не российского народа", - сказано в другом сообщении посольства.
Также вновь указывается, что операция ГРУ по покушению на Сергея Скрипаля "почти наверняка была утверждена на высшем уровне российского государства". "Преступное поведение ГРУ нарушает нормы международного права и режим нераспространения" химического оружия, отмечается в сообщении.
Серия твитов была опубликована после того, как посол Великобритании Лори Бристоу в Москве представил дипломатическому корпусу последнюю информацию британской стороны о расследовании покушения на Скрипалей.
Британская полиция утверждает, что имеет достаточно доказательств для обвинения двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в применении нервно-паралитического вещества Новичок в городе Солсбери.
Читайте также: В Британии собрали российские фейки об отравлении Скрипаля. Видео
В России, в свою очередь, заявили, что опубликованные имена и фотографии россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери, им ничего не говорят.
Посольство Великобритании в РФ обвинило российские власти в распространении дезинформации по делу о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Россия уводит в сторону от фактов - с марта было представлено 37 вымышленных версий произошедшего", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter британского посольства в пятницу, 7 сентября.
В сообщении также дается ответ на вопрос официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, почему на двух снимках с камер наблюдения в лондонском аэропорту Гэтвик, где запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей двое мужчин, указано одно и то же время съемки. "Это фото с двух разных камер, уставленных в разных коридорах при выходе в зону прилета", - подчеркивается в сообщении дипломатического ведомства.
"Великобритания обеспокоена деятельностью российского правительства, а не российского народа", - сказано в другом сообщении посольства.
Также вновь указывается, что операция ГРУ по покушению на Сергея Скрипаля "почти наверняка была утверждена на высшем уровне российского государства". "Преступное поведение ГРУ нарушает нормы международного права и режим нераспространения" химического оружия, отмечается в сообщении.
Серия твитов была опубликована после того, как посол Великобритании Лори Бристоу в Москве представил дипломатическому корпусу последнюю информацию британской стороны о расследовании покушения на Скрипалей.
Британская полиция утверждает, что имеет достаточно доказательств для обвинения двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в применении нервно-паралитического вещества Новичок в городе Солсбери.
Читайте также: В Британии собрали российские фейки об отравлении Скрипаля. Видео
В России, в свою очередь, заявили, что опубликованные имена и фотографии россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери, им ничего не говорят.
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