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Раздел: Мир  
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Польская комиссия осмотрела самолет, разбившийся в Смоленске

Польская комиссия осмотрела самолет, разбившийся в СмоленскеЭксперты проверяли самолет в течение пяти дней.

Польские следователи в пятницу завершили осмотр обломков Ту-154М в Смоленске, на котором в апреле 2010 года разбился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает RMF24, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Пятница была последним, пятым днем работы польских следователей. Они проверяли среди прочего структурные элементы самолета, который потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском.

По информации Следственного комитета Российской Федерации, работы велись в сотрудничестве с российскими следователями. Были сделаны сферические фотографии деталей, интересных для польской стороны, а специализированное оборудование, которое позволило сделать эти фотографии, было предоставлено российской стороной.

Автобус с польскими следователями покинул аэропорт Смоленска 0 15.40 по местному времени.

Начатый в понедельник осмотр частей самолета проходил в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Самолет польского президента Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

В конце июля Следственный комитет России согласился на приезд в Смоленской области польских прокуроров и экспертов для обследования останков польского самолета Ту-154М.

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Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.
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 Теги: Россия, Смоленская катастрофа, комиссия, Польша

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Сегодня, 17:13 » Автор: Алена Шимко
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