» » В Швеции на выборах ультраправые заняли третье место
Раздел: Мир  
0

В Швеции на выборах ультраправые заняли третье место

В Швеции на выборах ультраправые заняли третье местоШведский народ выбрал новый парламент.

На парламентских выборах в Швеции третье место заняла ультраправая партия "Шведские демократы". В Швеции из всех стран ЕС самый большой процент мигрантов в пересчете на душу коренного населения. Именно антимигрантская риторика стала одним из главных козырей ультраправых.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на currenttime.tv.

"Хаос", "ничья" и "наказание от избирателей" – с такими заголовками в понедельник утром вышли шведские газеты. Результаты парламентских выборов для многих действительно оказались неожиданными – почти 18% голосов получила ультраправая партия "Шведские демократы". Ее лидер Йимми Окессон начал праздновать победу еще ночью.

Партия "Шведские демократы" была основа в 80-х неонацистами. Впервые она вошла в парламент в 2010-м – с пятью процентами мест. "Шведские демократы" выступают за репатриацию беженцев, восстановление шведской идентичности, усиление правоохранительных органов и референдум по вопросу членства в Евросоюзе.

"Мы не позволим создать такое правительство, которое не даст нам власти, более того, мы сделаем все возможное, чтобы сместить такое правительство. Это вполне разумно: если они хотят сформировать правительство, им стоит разговаривать с нами и согласовывать с нами политический курс", – заявил Йимми Окессон, лидер "Шведских демократов".

Несмотря на рекордный прорыв, "Шведские демократы" по итогам выборов заняли лишь третье место. Большинство голосов по-прежнему у правящих социал-демократов. Вторая по популярности – "Умеренная коалиционная партия". Ее лидер Ульф Кристерссон уже отказался от переговоров с ультраправыми и потребовал отставки действующего премьер-министра.

"Шведский народ выбрал новый парламент – правоцентристский альянс явно сильнее, чем действующее правительство. Это правительство изжило себя. Его не должно было быть вообще, и ему следует уйти в отставку", – сказал Ульф Кристерссон, лидер "Умеренной коалиционной партии".

С начала гражданской войны в Сирии Швеция приняла сотни тысяч беженцев. Рекордным стал 2015-й, когда в страну прибыли 163 тысячи мигрантов. И хотя часть из них ассимилируется, в полицейских сводках все чаще мелькают отчеты о преступлениях, связанных с мигрантами – от возросшего числа изнасилований, до столкновений между враждующими бандами или, например, массового поджога машин как в августе этого года.

Читайте также: В Греции ультраправые избили мэра

Пока ни социал-демократы, ни право-центристы не готовы сотрудничать с ультраправыми. Шведский политолог Николас Айлот называет это "санитарным кордоном" и прогнозирует его скорое падение: разногласия по вопросу миграции начались и внутри самих партий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Швеция, ультраправые

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:34 » Автор: Едгар Букмирза
     223
     0

Похожие новости по теме

В Швеции проходят парламентские выборы В Швеции проходят парламентские выборы

Проведенные перед выборами опросы показали значительную популярность правящей в настоящее время Социал-демократической партии.

В Германии готовятся к распаду коалиции В Германии готовятся к распаду коалиции

Социал-демократы готовы выйти из правительства.

Австрия: стали известны окончательные итоги выборов Австрия: стали известны окончательные итоги выборов

Лидером на парламентских выборах стала Австрийская народная партия.

Меркель прокомментировала попадание ультраправой партии в парламент Австрии Меркель прокомментировала попадание ультраправой партии в парламент Австрии

Канцлер Германии будет держать ситуацию под контролем.

Экзит-поллы показали успех партии Меркель на выборах Экзит-поллы показали успех партии Меркель на выборах

Избиратели Северного Рейна - Вестфалии выбрали ХДС.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх