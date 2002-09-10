Раздел: Мир
В Швеции на выборах ультраправые заняли третье место
Шведский народ выбрал новый парламент.
На парламентских выборах в Швеции третье место заняла ультраправая партия "Шведские демократы". В Швеции из всех стран ЕС самый большой процент мигрантов в пересчете на душу коренного населения. Именно антимигрантская риторика стала одним из главных козырей ультраправых.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на currenttime.tv.
"Хаос", "ничья" и "наказание от избирателей" – с такими заголовками в понедельник утром вышли шведские газеты. Результаты парламентских выборов для многих действительно оказались неожиданными – почти 18% голосов получила ультраправая партия "Шведские демократы". Ее лидер Йимми Окессон начал праздновать победу еще ночью.
Партия "Шведские демократы" была основа в 80-х неонацистами. Впервые она вошла в парламент в 2010-м – с пятью процентами мест. "Шведские демократы" выступают за репатриацию беженцев, восстановление шведской идентичности, усиление правоохранительных органов и референдум по вопросу членства в Евросоюзе.
"Мы не позволим создать такое правительство, которое не даст нам власти, более того, мы сделаем все возможное, чтобы сместить такое правительство. Это вполне разумно: если они хотят сформировать правительство, им стоит разговаривать с нами и согласовывать с нами политический курс", – заявил Йимми Окессон, лидер "Шведских демократов".
Несмотря на рекордный прорыв, "Шведские демократы" по итогам выборов заняли лишь третье место. Большинство голосов по-прежнему у правящих социал-демократов. Вторая по популярности – "Умеренная коалиционная партия". Ее лидер Ульф Кристерссон уже отказался от переговоров с ультраправыми и потребовал отставки действующего премьер-министра.
"Шведский народ выбрал новый парламент – правоцентристский альянс явно сильнее, чем действующее правительство. Это правительство изжило себя. Его не должно было быть вообще, и ему следует уйти в отставку", – сказал Ульф Кристерссон, лидер "Умеренной коалиционной партии".
С начала гражданской войны в Сирии Швеция приняла сотни тысяч беженцев. Рекордным стал 2015-й, когда в страну прибыли 163 тысячи мигрантов. И хотя часть из них ассимилируется, в полицейских сводках все чаще мелькают отчеты о преступлениях, связанных с мигрантами – от возросшего числа изнасилований, до столкновений между враждующими бандами или, например, массового поджога машин как в августе этого года.
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Пока ни социал-демократы, ни право-центристы не готовы сотрудничать с ультраправыми. Шведский политолог Николас Айлот называет это "санитарным кордоном" и прогнозирует его скорое падение: разногласия по вопросу миграции начались и внутри самих партий.
На парламентских выборах в Швеции третье место заняла ультраправая партия "Шведские демократы". В Швеции из всех стран ЕС самый большой процент мигрантов в пересчете на душу коренного населения. Именно антимигрантская риторика стала одним из главных козырей ультраправых.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на currenttime.tv.
"Хаос", "ничья" и "наказание от избирателей" – с такими заголовками в понедельник утром вышли шведские газеты. Результаты парламентских выборов для многих действительно оказались неожиданными – почти 18% голосов получила ультраправая партия "Шведские демократы". Ее лидер Йимми Окессон начал праздновать победу еще ночью.
Партия "Шведские демократы" была основа в 80-х неонацистами. Впервые она вошла в парламент в 2010-м – с пятью процентами мест. "Шведские демократы" выступают за репатриацию беженцев, восстановление шведской идентичности, усиление правоохранительных органов и референдум по вопросу членства в Евросоюзе.
"Мы не позволим создать такое правительство, которое не даст нам власти, более того, мы сделаем все возможное, чтобы сместить такое правительство. Это вполне разумно: если они хотят сформировать правительство, им стоит разговаривать с нами и согласовывать с нами политический курс", – заявил Йимми Окессон, лидер "Шведских демократов".
Несмотря на рекордный прорыв, "Шведские демократы" по итогам выборов заняли лишь третье место. Большинство голосов по-прежнему у правящих социал-демократов. Вторая по популярности – "Умеренная коалиционная партия". Ее лидер Ульф Кристерссон уже отказался от переговоров с ультраправыми и потребовал отставки действующего премьер-министра.
"Шведский народ выбрал новый парламент – правоцентристский альянс явно сильнее, чем действующее правительство. Это правительство изжило себя. Его не должно было быть вообще, и ему следует уйти в отставку", – сказал Ульф Кристерссон, лидер "Умеренной коалиционной партии".
С начала гражданской войны в Сирии Швеция приняла сотни тысяч беженцев. Рекордным стал 2015-й, когда в страну прибыли 163 тысячи мигрантов. И хотя часть из них ассимилируется, в полицейских сводках все чаще мелькают отчеты о преступлениях, связанных с мигрантами – от возросшего числа изнасилований, до столкновений между враждующими бандами или, например, массового поджога машин как в августе этого года.
Читайте также: В Греции ультраправые избили мэра
Пока ни социал-демократы, ни право-центристы не готовы сотрудничать с ультраправыми. Шведский политолог Николас Айлот называет это "санитарным кордоном" и прогнозирует его скорое падение: разногласия по вопросу миграции начались и внутри самих партий.
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