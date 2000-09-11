Отрекшийся бельгийский король попал в курьезную ситуацию

Похожие новости по теме

Бельгийский монарх подписал закон, не взирая на многочисленные демократические протесты граждан. Король бельгийцев Филипп подписал закон, разрешающий эвтаназию для неизлечимо больных детей, испытывающих невыносимые муки, которые никак нельзя облегчить.

Королева Нидерландов Беатрикс отреклась от престола во вторник, 30 апреля, передав корону своему старшему сыну Виллему-Александру, который стал первым королем Нидерландов за последние 120 лет. По оценкам, 25 000 подданных королевы собрались за пределами королевского дворца в Амстердаме понаблюдать за историческим событием.