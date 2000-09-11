Раздел: Мир
Отрекшийся бельгийский король попал в курьезную ситуацию
Бывшего короля не пустили в бар.
Альберт II, отрекшийся от трона Бельгии, не смог попасть в бар яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука на юге Италии: его не пустили туда из-за одежды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
84-летний экс-монарх, которого сопровождала супруга, королева-мать Паола, пытался попасть в бар элитного яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука в шортах, однако охрана заведения отказала ему во входе.
Отмечается, что сотрудники заведения не узнали Альберта II, которому в итоге пришлось вернуться на свою яхту и одеться должным образом.
Ранее экс-монарх жаловался на то, что ему не хватает государственного субсидирования в размере 923 тыс. евро в год, которые идут, в том числе на содержание резиденции и оплату топлива для яхты стоимостью в 4,6 млн. долларов. Во время пребывания на троне Альберт II получал 11,5 млн. евро на расходы.
Напомним, Альберт II, правивший Бельгией почти два десятка лет, подписал акт об отречении от престола в пользу своего сына принца Филиппа 21 июля 2013 года.
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Альберт II – шестой король Бельгии с момента отделения страны от Нидерландов. Он был коронован в 1993 году, после смерти старшего брата Бодуэна I, который не оставил после себя наследников.
Альберт II, отрекшийся от трона Бельгии, не смог попасть в бар яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука на юге Италии: его не пустили туда из-за одежды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
84-летний экс-монарх, которого сопровождала супруга, королева-мать Паола, пытался попасть в бар элитного яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука в шортах, однако охрана заведения отказала ему во входе.
Отмечается, что сотрудники заведения не узнали Альберта II, которому в итоге пришлось вернуться на свою яхту и одеться должным образом.
Ранее экс-монарх жаловался на то, что ему не хватает государственного субсидирования в размере 923 тыс. евро в год, которые идут, в том числе на содержание резиденции и оплату топлива для яхты стоимостью в 4,6 млн. долларов. Во время пребывания на троне Альберт II получал 11,5 млн. евро на расходы.
Напомним, Альберт II, правивший Бельгией почти два десятка лет, подписал акт об отречении от престола в пользу своего сына принца Филиппа 21 июля 2013 года.
Читайте также: Неизвестный ранил семерых прохожих в Париже
Альберт II – шестой король Бельгии с момента отделения страны от Нидерландов. Он был коронован в 1993 году, после смерти старшего брата Бодуэна I, который не оставил после себя наследников.
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