Раздел: Мир
В Польше произошла авария с украинскими автомобилями
Обе машины имели украинскую регистрацию.
Возле польского города Томашув-Любельский во вторник, 11 сентября, столкнулись два украинских автомобиля. В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка, еще шестеро человек получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
ДТП с украинцами произошло около 1:46 по местному времени у села Домброва Томашовская на трассе №17, которая ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская к польскому городу Замосць. Автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации совершили лобовое столкновение.
В местной полиции сообщили, что в Skoda находились четверо человек, их доставили в больницы города Томашув-Любельский и Замосць. В авто ехали 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и двое пассажиров в возрасте 38 и 29 лет.
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В Ford находились три человека. 19-летняя пассажирка погибла на месте. Двое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.
Возле польского города Томашув-Любельский во вторник, 11 сентября, столкнулись два украинских автомобиля. В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка, еще шестеро человек получили ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
ДТП с украинцами произошло около 1:46 по местному времени у села Домброва Томашовская на трассе №17, которая ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская к польскому городу Замосць. Автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации совершили лобовое столкновение.
В местной полиции сообщили, что в Skoda находились четверо человек, их доставили в больницы города Томашув-Любельский и Замосць. В авто ехали 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и двое пассажиров в возрасте 38 и 29 лет.
Читайте также: Дональд Трамп перенес один из европейских визитов
В Ford находились три человека. 19-летняя пассажирка погибла на месте. Двое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.
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