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Раздел: Мир  
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В Мали произошло ДТП из-за отказа тормозов, десятки погибших

В Мали произошло ДТП из-за отказа тормозов, десятки погибших Грузовик с людьми упал в реку, погибло не менее 20 человек.

По меньшей мере 20 человек погибли в центре Мали, когда грузовик упал в реку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"20 человек погибли и 63 удалось спасти благодаря службам экстренной помощи", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел поздно вечером в в регионе города Мопти в центральной части страны.

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Согласно начальным этапам расследования, технический ущерб, связанный с тормозной системой, мог стать причиной этой аварии.
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 Теги: Мали, грузовик

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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