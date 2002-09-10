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Раздел: Мир  
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Российские бомбардировщики были перехвачены около Аляски

Российские бомбардировщики были перехвачены около Аляски Американские истребители совершили успешное сопровождение самолетов из РФ.

Два истребителя ВВС США F-22 11 сентября совершили перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в небе недалеко от побережья Аляски, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В заявлении пресс-службы Объединенного командования Воздушно-коcмической обороны Северной Америки указано, что инцидент произошел в 22.00 по местному времени 11 сентября (05.00 по киевскому времени 12 сентября).

Отмечается, что Ту-95 перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35. F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не покинули опознавательную зону ПВО.

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При этом российские самолеты не нарушили границы США и Канады.
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 Теги: США, самолеты

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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