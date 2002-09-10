Раздел: Мир
ООН обвинила Россию в нарушении прав человека
ООН отнесла Россию к странам, "заслуживающим порицания".
ООН 12 сентября опубликовала список из 38 стран, которые "заслуживают порицания" из-за нарушения прав человека.
Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
В докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится о странах, которые подвергают репрессиям или запугивают людей, которые сотрудничают с ООН, а также правозащитников.
"Случаи репрессий и запугивания, подробно описанные в этом отчете и его двух приложениях, представляют собой верхушку айсберга", – отметили в ООН.
В странах, которые упомянуты в докладе, власти препятствуют организациям сотрудничать с ООН, в том числе ограничивая их финансирование, особенно от иностранных доноров. В докладе отмечают, что правительства часто обвиняют правозащитников в терроризме, сотрудничестве с иностранными организациями или нанесении ущерба репутации государства или национальной безопасности.
В список стран, в которых произошли новые случаи нарушения прав человека, вошли Бахрейн, Камерун, Китай, Колумбия, Куба, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Гватемала, Гайана, Гондурас, Венгрия, Индия, Израиль, Кыргызстан, Мальдивские Острова, Мали, Марокко, Мьянма, Филиппины, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Южный Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Туркменистан и Венесуэла.
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Страны, в которых уже были зафиксированы конкретные примеры нарушения прав человека, и они продолжаются: Алжир, Бахрейн, Бурунди, Китай, Египет, Индия, Иран, Ирак, Япония, Мексика, Марокко, Мьянма, Пакистан, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Венесуэла.
ООН 12 сентября опубликовала список из 38 стран, которые "заслуживают порицания" из-за нарушения прав человека.
Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
В докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится о странах, которые подвергают репрессиям или запугивают людей, которые сотрудничают с ООН, а также правозащитников.
"Случаи репрессий и запугивания, подробно описанные в этом отчете и его двух приложениях, представляют собой верхушку айсберга", – отметили в ООН.
В странах, которые упомянуты в докладе, власти препятствуют организациям сотрудничать с ООН, в том числе ограничивая их финансирование, особенно от иностранных доноров. В докладе отмечают, что правительства часто обвиняют правозащитников в терроризме, сотрудничестве с иностранными организациями или нанесении ущерба репутации государства или национальной безопасности.
В список стран, в которых произошли новые случаи нарушения прав человека, вошли Бахрейн, Камерун, Китай, Колумбия, Куба, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Гватемала, Гайана, Гондурас, Венгрия, Индия, Израиль, Кыргызстан, Мальдивские Острова, Мали, Марокко, Мьянма, Филиппины, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Южный Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Туркменистан и Венесуэла.
Читайте также: Савченко обвинила Порошенко в нарушении Конституции
Страны, в которых уже были зафиксированы конкретные примеры нарушения прав человека, и они продолжаются: Алжир, Бахрейн, Бурунди, Китай, Египет, Индия, Иран, Ирак, Япония, Мексика, Марокко, Мьянма, Пакистан, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Венесуэла.
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