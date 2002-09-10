» » Европейский суд отказал российским компаниям в отмене санкций
Раздел: Мир  
0

Европейский суд отказал российским компаниям в отмене санкций

Европейский суд отказал российским компаниям в отмене санкцийОтменить ограничения, в частности, просили «Роснефть», «Сбербанк» и ВТБ.

Общий суд Европейского Союза в Люксембурге оставил в силе ограничительные меры, принятые Советом ЕС против ряда российских банков, а также нефтяных и газовых компаний в связи с агрессией Российской Федерации, направленной на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе суда от 13 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Отмены санкций от Совета ЕС добивались российские компании "Роснефть" и связанные с ней структуры, "Газпром нефть", а также российские банки "Сбербанк", "ВТБ", "Внешэкономбанк", "Проминвестбанк" и DenizBank (турецкий банк, контролируется российским "Сбербанком").

В сообщении сказано, что с 31 июля 2014 года Советом ЕС в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине были введены ограничительные меры в отношении ряда российских банков, а также нефтяных и газовых компаний.

"Эти меры вводят ограничения на некоторые финансовые операции и на экспорт некоторых чувствительных товаров и технологий, ограничивающие доступ некоторым российским компаниям на финансовые рынки и запрещающие предоставлять услуги, необходимые для осуществления операций с нефтью", - говорится в сообщении.

"Цель этих мер, одобренных Советом ЕС заключается в усилении последствий за действия, совершенные Россией для подрыва суверенитета Украины", - сказано в сообщении.

Читайте также: Немецкие бизнесмены настаивают на отмене санкций против России

Как отметили в суде, введение санкций соответствует цели поддержания мира и международной безопасности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Европейский суд, антироссийские санкции

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:15 » Автор: Ирина Шевченко
     187
     0

Похожие новости по теме

Немецкие бизнесмены настаивают на отмене санкций против России Немецкие бизнесмены настаивают на отмене санкций против России

Немецкий бизнес убежден в необходимости "перейти к выходу из режима санкций" в отношении Москвы.

Евросоюз продлил санкции против России Евросоюз продлил санкции против России

Санкции заключаются в замораживании банковских активов в странах Евросоюза и запрете на выдачу виз для поездок в ЕС.

Британия заблокировала покупку российским бизнесменом нефтяных месторождений Британия заблокировала покупку российским бизнесменом нефтяных месторождений

Британцы опасаются возможных последствий санкций против России.

ЕС может отменить санкции против РФ уже в конце сентября ЕС может отменить санкции против РФ уже в конце сентября

Ранее сообщалось, что санкции будут действовать до 31 июля 2015 года.

Евросоюз будет штрафовать за невыполнение санкций Евросоюз будет штрафовать за невыполнение санкций

Будут разработаны правила штрафов за невыполнение экономических санкций в отношении РФ.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх