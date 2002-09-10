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Раздел: Мир  
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США ввели очередные санкции против российских компаний

США ввели очередные санкции против российских компанийТакже под санкции попал один гражданин КНДР.

В четверг, 13 сентября, США ввели новые санкции против КНДР, под ограничения попали российские и китайские фирмы, сотрудничающие с северокорейским режимом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Минфин США, санкции введены в отношении китайской компаний Yanbian Silverstar Network Technology и российской Volasys Silver Star за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи. Также под санкции попал один гражданин КНДР.

6 сентября Минфин США ввел санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и диктатора КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также, о намерении отказаться от северокорейской ядерной программы Ким Чен Ын объявили во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

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По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.
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 Теги: США, санкции, Россия

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Сегодня, 19:14 » Автор: Едгар Букмирза
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