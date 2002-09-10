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Раздел: Мир  
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В Испании решили перезахоронить останки известного диктатора

В Испании решили перезахоронить останки известного диктатора176 депутатов проголосовали за инициативу.

Парламент Испании проголосовал за эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Долине Павших под Мадридом, где захоронены жертвы Гражданской войны 1936-1939 годов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Отмечается, что 176 депутатов проголосовали за инициативу, 165 воздержались, еще двое высказались против. Социалистическое правительство надеется, что решение успокоит общество, для которого правление диктатора-фашиста до сих пор остается травмой.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал решение парламента "историческим".

"Справедливость. Память. Достоинство. Сегодня Испания совершила исторический шаг для восстановления прав жертв франкизма. Сегодня наша демократия стала лучше", – написал он в Twitter.

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Франсиско Франко – один из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами в Испании. Возглавив антиреспубликанские силы, после победы в войне он получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания.
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 Теги: Франко, Испания, перезахоронение

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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