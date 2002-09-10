В Испании решили перезахоронить останки известного диктатора

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Каталонский парламент поддержал инициативу проведения референдума по поводу провозглашения независимости региона, который состоится в ноябре 2014 года. На долю Каталонии приходится около четверти ВВП Испании. При этом местные власти и часть жителей выражают недовольство перераспределением доходов, которые после уплаты налогов