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Раздел: Мир  
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В Канаде экстренно посадили пассажирский самолет

В Канаде экстренно посадили пассажирский самолет Самолет вылетел из Лондона и направлялся в Калгари

Из-за технических проблем пассажирский самолет Боинг 787-9 авиакомпании «Британские авиалинии» совершил вынужденную посадку в маленьком северном городе Канады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Как сообщили корреспонденту Укринформа в администрации аэропорта города Икалуит в провинции Нунавут, инцидент обошелся без пострадавших.

Самолет вылетел из Лондона и направлялся в Калгари, но на борту внезапно возникли проблемы с задымлением. Пилотам удалось совершить мягкую посадку. Все пассажиры и члены экипажа были вынуждены провести ночь в Икалуите, а на утро другой самолет доставил их по месту назначения.

В Канаду также прибыла группа британских инженеров, которые должны установить причину задымления.

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Отметим, что население Икалуита и окрестностей составляет менее 8 тыс. человек.
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 Теги: Канада, самолет

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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