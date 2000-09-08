Раздел: Мир
В Канаде экстренно посадили пассажирский самолет
Самолет вылетел из Лондона и направлялся в Калгари
Из-за технических проблем пассажирский самолет Боинг 787-9 авиакомпании «Британские авиалинии» совершил вынужденную посадку в маленьком северном городе Канады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как сообщили корреспонденту Укринформа в администрации аэропорта города Икалуит в провинции Нунавут, инцидент обошелся без пострадавших.
Самолет вылетел из Лондона и направлялся в Калгари, но на борту внезапно возникли проблемы с задымлением. Пилотам удалось совершить мягкую посадку. Все пассажиры и члены экипажа были вынуждены провести ночь в Икалуите, а на утро другой самолет доставил их по месту назначения.
В Канаду также прибыла группа британских инженеров, которые должны установить причину задымления.
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Отметим, что население Икалуита и окрестностей составляет менее 8 тыс. человек.
Из-за технических проблем пассажирский самолет Боинг 787-9 авиакомпании «Британские авиалинии» совершил вынужденную посадку в маленьком северном городе Канады, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как сообщили корреспонденту Укринформа в администрации аэропорта города Икалуит в провинции Нунавут, инцидент обошелся без пострадавших.
Самолет вылетел из Лондона и направлялся в Калгари, но на борту внезапно возникли проблемы с задымлением. Пилотам удалось совершить мягкую посадку. Все пассажиры и члены экипажа были вынуждены провести ночь в Икалуите, а на утро другой самолет доставил их по месту назначения.
В Канаду также прибыла группа британских инженеров, которые должны установить причину задымления.
Читайте также: В Брюсселе экстренно посадили самолет
Отметим, что население Икалуита и окрестностей составляет менее 8 тыс. человек.
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