Раздел: Мир
Немца посадили в тюрьму за нацисткие жесты
Немец в Хемнице получил 5 месяцев тюрьмы
Немецкий суд приговорил 34-летнего мужчину к пяти месяцам тюрьмы за демонстрацию запрещенного нацистского приветствия во время протеста правых сил в восточном городе Хемниц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда
Приговор был более жестким, чем условное заключение, к которому осудили по подобному обвинению другого подозреваемого днем ранее.
Суд Хемница решил присудить реальный срок, поскольку обвиняемый имел ряд предыдущих приговоров, в том числе за нападение.
24 августа тысячи демонстрантов вышли на улицы Хемница на призыв правой партии "Альтернатива для Германии" и исламофобского движения "Pegida" после информации об убийстве немца двумя мигрантами.
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Свастика и другие нацистские символы запрещены в Германии. Нарушителям закона грозит штраф или срок тюремного заключения до трех лет.
Немецкий суд приговорил 34-летнего мужчину к пяти месяцам тюрьмы за демонстрацию запрещенного нацистского приветствия во время протеста правых сил в восточном городе Хемниц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда
Приговор был более жестким, чем условное заключение, к которому осудили по подобному обвинению другого подозреваемого днем ранее.
Суд Хемница решил присудить реальный срок, поскольку обвиняемый имел ряд предыдущих приговоров, в том числе за нападение.
24 августа тысячи демонстрантов вышли на улицы Хемница на призыв правой партии "Альтернатива для Германии" и исламофобского движения "Pegida" после информации об убийстве немца двумя мигрантами.
Читайте также: Актрису посадили в тюрьму на 26 лет
Свастика и другие нацистские символы запрещены в Германии. Нарушителям закона грозит штраф или срок тюремного заключения до трех лет.
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