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Раздел: Мир  
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Немца посадили в тюрьму за нацисткие жесты

Немца посадили в тюрьму за нацисткие жестыНемец в Хемнице получил 5 месяцев тюрьмы

Немецкий суд приговорил 34-летнего мужчину к пяти месяцам тюрьмы за демонстрацию запрещенного нацистского приветствия во время протеста правых сил в восточном городе Хемниц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда

Приговор был более жестким, чем условное заключение, к которому осудили по подобному обвинению другого подозреваемого днем ранее.

Суд Хемница решил присудить реальный срок, поскольку обвиняемый имел ряд предыдущих приговоров, в том числе за нападение.

24 августа тысячи демонстрантов вышли на улицы Хемница на призыв правой партии "Альтернатива для Германии" и исламофобского движения "Pegida" после информации об убийстве немца двумя мигрантами.

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Свастика и другие нацистские символы запрещены в Германии. Нарушителям закона грозит штраф или срок тюремного заключения до трех лет.
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 Теги: немец, тюрьма

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Сегодня, 22:48 » Автор: Татьяна Ларина
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