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Бывший премьер Великобритании предсказал отмену Brexit
Тони Блэр поделился своим прогнозом о будущем страны.
Бывший глава правительства Великобритании Тони Блэр рассчитывает, что решение Великобритании о выходе из ЕС вскоре будет отменено. Об этом он заявил во время дискуссии на форуме Yalta European Strategy, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Блэр подчеркнул, что он прогнозирует "разворот" Brexit течение 5 лет. "Я сделаю прогноз на 5 лет, и увидим, ошибусь ли я", - отметил он.
"Мой прогноз таков: Европа выживет (после выхода Великобритании - ЕП), Европа будет процветать, а Великобритания отменит свое решение о Brexit", - заявил Блэр.
Экс-премьер пояснил, что сейчас премьер Мэй не имеет большинства в парламенте, ни одна из политических сил не является лидирующей, и поэтому принятие важных реформ, которые необходимы в случае выхода Британии из Европейского союза, будет слишком сложной задачей.
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"Я думаю, если у нас (в Британии) и дальше будут такие споры в парламенте, мы будем вынуждены и снова обратиться к народу (по поводу пересмотра Brexit)", заявил он.
Бывший глава правительства Великобритании Тони Блэр рассчитывает, что решение Великобритании о выходе из ЕС вскоре будет отменено. Об этом он заявил во время дискуссии на форуме Yalta European Strategy, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Блэр подчеркнул, что он прогнозирует "разворот" Brexit течение 5 лет. "Я сделаю прогноз на 5 лет, и увидим, ошибусь ли я", - отметил он.
"Мой прогноз таков: Европа выживет (после выхода Великобритании - ЕП), Европа будет процветать, а Великобритания отменит свое решение о Brexit", - заявил Блэр.
Экс-премьер пояснил, что сейчас премьер Мэй не имеет большинства в парламенте, ни одна из политических сил не является лидирующей, и поэтому принятие важных реформ, которые необходимы в случае выхода Британии из Европейского союза, будет слишком сложной задачей.
Читайте также: Эксперты назвали крупнейший финансовый центр мира
"Я думаю, если у нас (в Британии) и дальше будут такие споры в парламенте, мы будем вынуждены и снова обратиться к народу (по поводу пересмотра Brexit)", заявил он.
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