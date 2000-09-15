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Курт Волкер прокомментировал интервью отравителей Скрипалей
Петров и Боширов обратились к журналистам несколько дней назад.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
"Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора", - сказал Волкер, не вдаваясь в детали.
13 сентября телеканал RT опубликовал с ними интервью, в котором те рассказали, что ездили в Солсбери посмотреть достопримечательности.
В Лондоне интервью подозреваемых назвали смехотворным и оскорбительным. Реакция запада оказалась ожидаемой: большинство политиков и журналистов не верят Петрову и Боширову.
В Кремле заявили, что Петров и Боширов не имеют отношения к российскому государству и являются "простыми" гражданами.
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Социальные соцсети активно отреагировали на интервью, опубликовав массу шуток.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
"Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора", - сказал Волкер, не вдаваясь в детали.
13 сентября телеканал RT опубликовал с ними интервью, в котором те рассказали, что ездили в Солсбери посмотреть достопримечательности.
В Лондоне интервью подозреваемых назвали смехотворным и оскорбительным. Реакция запада оказалась ожидаемой: большинство политиков и журналистов не верят Петрову и Боширову.
В Кремле заявили, что Петров и Боширов не имеют отношения к российскому государству и являются "простыми" гражданами.
Читайте также: На Филиппинах подсчитали количество жертв смертоносного тайфуна
Социальные соцсети активно отреагировали на интервью, опубликовав массу шуток.
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