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Раздел: Мир  
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Курт Волкер прокомментировал интервью отравителей Скрипалей

Курт Волкер прокомментировал интервью отравителей Скрипалей Петров и Боширов обратились к журналистам несколько дней назад.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.

"Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора", - сказал Волкер, не вдаваясь в детали.

13 сентября телеканал RT опубликовал с ними интервью, в котором те рассказали, что ездили в Солсбери посмотреть достопримечательности.

В Лондоне интервью подозреваемых назвали смехотворным и оскорбительным. Реакция запада оказалась ожидаемой: большинство политиков и журналистов не верят Петрову и Боширову.

В Кремле заявили, что Петров и Боширов не имеют отношения к российскому государству и являются "простыми" гражданами.

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Социальные соцсети активно отреагировали на интервью, опубликовав массу шуток.
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 Теги: Курт Волкер, комментарий

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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