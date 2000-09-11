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Еще два человека попали в больницу с возможным отравлением "Новичком"
Как и предыдущие инциденты, случай произошел в Солсбери.
В английском городе Солсбери, в котором в марте были отравлены экс-офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, 16 сентября во время посещения ресторана стало плохо двум посетителям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Сообщается, что полицейских вызвали в ресторан "Преццо" вечером после "медицинского инцидента" с участием мужчины и женщины. В качестве меры предосторожности ресторан и его окрестности оцепили.
Полиция выясняет обстоятельства, при которых посетителям заведения стало плохо. Как отмечает Independent, инцидент произошел недалеко от того места, где стало плохо Скрипалям.
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Свидетели утверждают, что симптомы у пары похожи на те, которые наблюдались у бывшего офицера российской разведки и его дочери.
В английском городе Солсбери, в котором в марте были отравлены экс-офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, 16 сентября во время посещения ресторана стало плохо двум посетителям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Сообщается, что полицейских вызвали в ресторан "Преццо" вечером после "медицинского инцидента" с участием мужчины и женщины. В качестве меры предосторожности ресторан и его окрестности оцепили.
Полиция выясняет обстоятельства, при которых посетителям заведения стало плохо. Как отмечает Independent, инцидент произошел недалеко от того места, где стало плохо Скрипалям.
Читайте также: Курт Волкер прокомментировал интервью отравителей Скрипалей
Свидетели утверждают, что симптомы у пары похожи на те, которые наблюдались у бывшего офицера российской разведки и его дочери.
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