Еще два человека попали в больницу с возможным отравлением "Новичком"

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Петров и Боширов обратились к журналистам несколько дней назад.

В Солсбери зафиксирован еще один случай отравления.

В Великобритании произошло очередное «российское» отравление, что сразу же натолкнуло на ассоциации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.