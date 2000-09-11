» » Еще два человека попали в больницу с возможным отравлением "Новичком"
Раздел: Мир  
0

Еще два человека попали в больницу с возможным отравлением "Новичком"

Еще два человека попали в больницу с возможным отравлением "Новичком" Как и предыдущие инциденты, случай произошел в Солсбери.

В английском городе Солсбери, в котором в марте были отравлены экс-офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, 16 сентября во время посещения ресторана стало плохо двум посетителям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Сообщается, что полицейских вызвали в ресторан "Преццо" вечером после "медицинского инцидента" с участием мужчины и женщины. В качестве меры предосторожности ресторан и его окрестности оцепили.

Полиция выясняет обстоятельства, при которых посетителям заведения стало плохо. Как отмечает Independent, инцидент произошел недалеко от того места, где стало плохо Скрипалям.

Читайте также: Курт Волкер прокомментировал интервью отравителей Скрипалей

Свидетели утверждают, что симптомы у пары похожи на те, которые наблюдались у бывшего офицера российской разведки и его дочери.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Солсбери, отравление

Загрузка...

Похожие новости по теме

Курт Волкер прокомментировал интервью отравителей Скрипалей Курт Волкер прокомментировал интервью отравителей Скрипалей

Петров и Боширов обратились к журналистам несколько дней назад.

Российский яд продолжает травить британцев Российский яд продолжает травить британцев

В Солсбери зафиксирован еще один случай отравления.

В Солсбери появилась новая жертва российского яда В Солсбери появилась новая жертва российского яда "Новичок"

Врачи подозревают отравление полицейского этим веществом.

Британские СМИ сообщили о новом Британские СМИ сообщили о новом "русском отравлении"

В Великобритании произошло очередное «российское» отравление, что сразу же натолкнуло на ассоциации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Россия встревожена: Скрипаль пришел в себя и заговорил Россия встревожена: Скрипаль пришел в себя и заговорил

Юлия Скрипаль отказалась от консульской помощи со стороны посольства России.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх