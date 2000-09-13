Раздел: Мир
Неизвестные хакеры атаковали государственный департамент США
В результате атаки могла быть украдена личная информация сотрудников.
Государственный департамент подвергся хакерским атакам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Мы определили, что может быть разоблачена личная информация отдельных сотрудников. Мы их уведомили", - заявили в Госдепе.
Госдеп описал инцидент как "активность, которая вызвала беспокойство, которая повлияла на менее 1% почтовых ящиков работников"
После инцидента Госдепартамент созвал рабочую группу для изучения причин и последствий проникновения в систему, а также для предотвращения подобных атак в будущем.
Читайте также: Доказательства вмешательства РФ в американские выборы будут рассекречены
Также Палата представителей США приняла законопроект о санкциях за кибератаки. Внимание акцентируются на таких странах, как Иран, Северная Корея и Россия
Государственный департамент подвергся хакерским атакам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Мы определили, что может быть разоблачена личная информация отдельных сотрудников. Мы их уведомили", - заявили в Госдепе.
Госдеп описал инцидент как "активность, которая вызвала беспокойство, которая повлияла на менее 1% почтовых ящиков работников"
После инцидента Госдепартамент созвал рабочую группу для изучения причин и последствий проникновения в систему, а также для предотвращения подобных атак в будущем.
Читайте также: Доказательства вмешательства РФ в американские выборы будут рассекречены
Также Палата представителей США приняла законопроект о санкциях за кибератаки. Внимание акцентируются на таких странах, как Иран, Северная Корея и Россия
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