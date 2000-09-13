Неизвестные хакеры атаковали государственный департамент США

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Американских дипломатов в Китае поразила неизвестная болезнь Государственный департамент США привез домой группу дипломатов из Гуанчжоу (Китай) из-за опасений, что они страдают от таинственной болезни, которая напоминает черепно-мозговую травму.

Чехия сообщила о взломе почты сотрудников МИД МИД Чехии пожаловался на кибератаки, похожие на взлом серверов в США, ответственными за которые была признана РФ.