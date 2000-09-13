» » В Ираке отравились десятки тысяч человек
Раздел: Мир  
0

В Ираке отравились десятки тысяч человек

В Ираке отравились десятки тысяч человек Причиной отравления стала загрязненная вода.

Около 27 тысяч человек отравились питьевой водой на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает Al-Sumaria со ссылкой на первого заместителя главы палаты представителей Ирака Хасана аль-Кааби, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент случился в иракской провинции Басра.

"То, что 27 тысяч человек пострадали в результате загрязнения воды в провинции Басра, это серьезное явление", - подчеркнул Хасан аль-Кааби.

Читайте также: Китай пытался повлиять на выборы президента США, - Трамп

Он также заявил о необходимости инвестировать в провинцию и искать ресурсы помимо нефти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ирак, отравление

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     248
     0

Похожие новости по теме

В Ираке 14 тысяч человек отравились питьевой водой В Ираке 14 тысяч человек отравились питьевой водой

Более 14 тысяч человек отравились питьевой водой в городе Басра на юге Ирака за последние недели.

Более тысячи человек отравились грибами в Иране Более тысячи человек отравились грибами в Иране

В результате отравления умерло уже 15 человек.

ЧП в Иране и Ираке: число жертв превысило 500 человек ЧП в Иране и Ираке: число жертв превысило 500 человек

Пострадало около 7500 тысяч человек.

В Бельгии около 70 человек отравились угарным газом В Бельгии около 70 человек отравились угарным газом

Причиной отравления стала неисправность в системе вентиляции в картинг-центре.

В Китае на похоронах отравились более 30 человек В Китае на похоронах отравились более 30 человек

Скончались два человека, 30 были госпитализированы

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх