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Раздел: Мир  
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В США произошла стрельба в доме престарелых, есть жертвы

В США произошла стрельба в доме престарелых, есть жертвыОчередная стрельба произошла в США.

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Пенсильвании, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Пенсильвания в городе Уэст-Честер погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия после прибытия скорой помощи и полиции.

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В настоящее время он остается на свободе. Мотивы стрелявшего в данный момент неизвестны.
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 Теги: США, стрельба, дом престарелых, жертвы

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Сегодня, 11:46 » Автор: Алена Шимко
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