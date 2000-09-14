В США произошла стрельба в доме престарелых, есть жертвы

Очередная стрельба произошла в США.



По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Пенсильвании, передает



В результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Пенсильвания в городе Уэст-Честер погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.



Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия после прибытия скорой помощи и полиции.



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В настоящее время он остается на свободе. Мотивы стрелявшего в данный момент неизвестны. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Пенсильвании, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент В результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Пенсильвания в городе Уэст-Честер погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия после прибытия скорой помощи и полиции.В настоящее время он остается на свободе. Мотивы стрелявшего в данный момент неизвестны.



