Раздел: Мир
В США произошла стрельба в доме престарелых, есть жертвы
Очередная стрельба произошла в США.
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Пенсильвании, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Пенсильвания в городе Уэст-Честер погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия после прибытия скорой помощи и полиции.
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В настоящее время он остается на свободе. Мотивы стрелявшего в данный момент неизвестны.
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в Пенсильвании, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Пенсильвания в городе Уэст-Честер погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия после прибытия скорой помощи и полиции.
Читайте также: В Техасе произошла стрельба в доме престарелых, есть погибшие
В настоящее время он остается на свободе. Мотивы стрелявшего в данный момент неизвестны.
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