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Раздел: Мир  
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Британец выпрыгнул из такси и разбился насмерть, узнав цену за поездку

Британец выпрыгнул из такси и разбился насмерть, узнав цену за поездкуМужчина в гневе выскочил из авто на скорости 100 км в час.

Инцидент произошел после того, как водитель начал поднимать стоимость поездки уже в пути, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Британии 29-летний мужчина Тони Пембертон разбился насмерть после того, как выскочил из такси на ходу. Известно, что он был нетрезвым и возвращался со своей девушкой с регбийного матча. Об этом пишет WalesOnline.

По информации издания, мужчина вызвал такси, предварительно обсудив с водителем стоимость поездки, которая составила 70 фунтов. Однако уже в пути водитель принялся повышать стоимость.

"Таксист заявил, что тариф меняется и что он хочет больше денег. Он попросил 80 фунтов, а потом уже и 90", - отметила девушка Сара Перкинс.

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пришел в ярость и изначально принялся пинать водительское кресло, а потом и вовсе выпрыгнул в окно на скорости 100 км в час. В полиции заявили, что мужчина скончался от множественных травм.

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"Он сказал, что собирается идти пешком, что выходит. Будто окончательно решил не платить больше ни копейки таксисту, и на этом всё", - добавила очевидец.
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 Теги: такси, выпрыгнул, цена, пассажир, разбился

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Сегодня, 15:04 » Автор: Алена Шимко
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