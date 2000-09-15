Раздел: Мир
Названы наиболее безопасные города планеты
В рейтинг также вошли 338 городов мира.
Лидером рейтинга оказалась столица ОАЭ Абу-Даби. Мегаполис лидирует в рейтинге второй год подряд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Эксперты составили рейтинг самых безопасных в мире городов. Первое место досталось столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Мегаполис вот уже второй год занимает лидирующую позицию. Об этом пишет thenational.ae.
В рейтинг также вошли 338 городов мира. По сравнению с прошлым годом, когда Абу-Даби также был на вершине перечня, мегаполис смог улучшить свои показатели.
Читайте также: Названы самые безопасные автомобили
В первую десятку самых безопасных городов также вошли Доха, Базель, Сингапур, Квебек, Осака, Токио, Берн, Мюнхен и Цюрих.
Лидером рейтинга оказалась столица ОАЭ Абу-Даби. Мегаполис лидирует в рейтинге второй год подряд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Эксперты составили рейтинг самых безопасных в мире городов. Первое место досталось столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Мегаполис вот уже второй год занимает лидирующую позицию. Об этом пишет thenational.ae.
В рейтинг также вошли 338 городов мира. По сравнению с прошлым годом, когда Абу-Даби также был на вершине перечня, мегаполис смог улучшить свои показатели.
Читайте также: Названы самые безопасные автомобили
В первую десятку самых безопасных городов также вошли Доха, Базель, Сингапур, Квебек, Осака, Токио, Берн, Мюнхен и Цюрих.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
433
0
Также советуем посмотреть
- Девочка превратила авто соседа в "холст" для рисования
- Чим наш міністр оборони відрізняється від міністра оборони Британії
- В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
- Понятой "Кот": Сеть насмешило фото, обнародованное СБУ
- Зачем России выдали Тумгоева
- Следователи СБУ займутся конфликтом между антикоррупционерами
- Кто такие «предполитики»
- «Умный дом» оставил хозяина на пороге, спутав его с Бэтменом
- Тимошенко вперто продовжує проросійський курс
- Боевики обстреляли из артиллерии Широкино
- Асад убивает россиян
- Фермер надеялся вырастить цыплят, но что-то пошло не так
- Депутати почали робочий тиждень гарно
- Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
- Под Радой начались стычки, ранен полицейский
- Санкции против России: возможные последствия
- Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
- Российская Федерация угрожает всему миру
- Сеть насмешили российские военные, умудрившиеся утопить грузовик
- О реакции Шойгу на сбитый ИЛ-20
- «Мачо с мега-пушкой»: Путин насмешил фото с винтовкой
- Сирийское ПВО – лучшее в мире
- Черновецкий вернулся: киевлян насмешил гуляющий по улицам «космонавт»
- Чому гальмується створення національного суду
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
- На позитиве: отличные анекдоты для хорошего вечера
- Объявления, способные вызвать искренний смех
- Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
Оставьте свой комментарий