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Раздел: Мир  
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Названы наиболее безопасные города планеты

Названы наиболее безопасные города планетыВ рейтинг также вошли 338 городов мира.

Лидером рейтинга оказалась столица ОАЭ Абу-Даби. Мегаполис лидирует в рейтинге второй год подряд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Эксперты составили рейтинг самых безопасных в мире городов. Первое место досталось столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Мегаполис вот уже второй год занимает лидирующую позицию. Об этом пишет thenational.ae.

В рейтинг также вошли 338 городов мира. По сравнению с прошлым годом, когда Абу-Даби также был на вершине перечня, мегаполис смог улучшить свои показатели.

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В первую десятку самых безопасных городов также вошли Доха, Базель, Сингапур, Квебек, Осака, Токио, Берн, Мюнхен и Цюрих.
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 Теги: безопасность, рейтинг, города

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Сегодня, 16:22 » Автор: Алена Шимко
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