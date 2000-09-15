Раздел: Мир
В Сети показали "карту путешествий" отравителей Скрипалей
СМИ опубликовали карту поездок Петрова и Боширова по Европе.
Британское следствие объявило в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом из класса «Новичок» в марте этого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Позже россияне дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что это они были запечатлены на видеозаписях с камер наблюдения, и рассказали, что приехали в Солсбери посмотреть на местный собор. Исследовательская группа Bellingcat и российское издание Insider опубликовали карту поездок подозреваемых в отравлении в Солсбери Александра Петрова и Боширова.
В расследовании утверждается, что это все поездки, которые россияне совершали с момента получения загранпаспортов в 2016 году. Источник Bellingcat в западно-европейских правоохранительных органах также рассказал, что Петрова и Боширова задерживали в Нидерландах, не уточнив ни время, ни обстоятельства этого события. Bellingcat намекает, что речь может идти в том числе о задержании подозреваемых в шпионаже за швейцарской лабораторией Spiez, где в том числе исследуют химическое оружие.
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«Хотя издания пишет, что это произошло весной 2018 года, точная дата неизвестна», - отмечает Bellingcat.
Британское следствие объявило в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом из класса «Новичок» в марте этого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Позже россияне дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что это они были запечатлены на видеозаписях с камер наблюдения, и рассказали, что приехали в Солсбери посмотреть на местный собор. Исследовательская группа Bellingcat и российское издание Insider опубликовали карту поездок подозреваемых в отравлении в Солсбери Александра Петрова и Боширова.
В расследовании утверждается, что это все поездки, которые россияне совершали с момента получения загранпаспортов в 2016 году. Источник Bellingcat в западно-европейских правоохранительных органах также рассказал, что Петрова и Боширова задерживали в Нидерландах, не уточнив ни время, ни обстоятельства этого события. Bellingcat намекает, что речь может идти в том числе о задержании подозреваемых в шпионаже за швейцарской лабораторией Spiez, где в том числе исследуют химическое оружие.
Читайте также: Среди отравителей Скрипалей главной была женщина - СМИ
«Хотя издания пишет, что это произошло весной 2018 года, точная дата неизвестна», - отмечает Bellingcat.
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