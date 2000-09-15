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Раздел: Мир  
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В Сети показали "карту путешествий" отравителей Скрипалей

В Сети показали "карту путешествий" отравителей СкрипалейСМИ опубликовали карту поездок Петрова и Боширова по Европе.

Британское следствие объявило в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом из класса «Новичок» в марте этого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Позже россияне дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что это они были запечатлены на видеозаписях с камер наблюдения, и рассказали, что приехали в Солсбери посмотреть на местный собор. Исследовательская группа Bellingcat и российское издание Insider опубликовали карту поездок подозреваемых в отравлении в Солсбери Александра Петрова и Боширова.

В расследовании утверждается, что это все поездки, которые россияне совершали с момента получения загранпаспортов в 2016 году. Источник Bellingcat в западно-европейских правоохранительных органах также рассказал, что Петрова и Боширова задерживали в Нидерландах, не уточнив ни время, ни обстоятельства этого события. Bellingcat намекает, что речь может идти в том числе о задержании подозреваемых в шпионаже за швейцарской лабораторией Spiez, где в том числе исследуют химическое оружие.

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«Хотя издания пишет, что это произошло весной 2018 года, точная дата неизвестна», - отмечает Bellingcat.

В Сети показали "карту путешествий" отравителей Скрипалей
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 Теги: Скрипали, отравители, карта, Европа

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Сегодня, 13:01 » Автор: Алена Шимко
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