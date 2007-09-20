Раздел: Мир
В Италии напали на женщину-депутата, поддерживающую агрессию России
Форенца поддерживает оккупацию Крыма Россией и вооруженную агрессию на Донбассе.
Депутат Европарламента от Италии, представитель политической группы "Объединенных левых" Элеонора Форенца подверглась нападению со стороны ультраправых, которые исповедуют идеологию фашизма, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на фракцию левых в ЕП.
"Объединенные левые" строго осуждают нападение, совершенное фашистским подразделением организации "Каса Паунд", на члена ЕП Элеонору Форенцу и его помощника Антонио Перилло, который получил серьезные ранения", - заявили во фракции.
Как уточняется, нападение произошло накануне во время участия политика в антифашистской демонстрации в итальянском городе Бари.
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Как отмечается, Форенца поддерживает оккупацию Крыма Россией и вооруженную агрессию на Донбассе, неоднократно противоправно посещала оккупированные территории Украины.
Депутат Европарламента от Италии, представитель политической группы "Объединенных левых" Элеонора Форенца подверглась нападению со стороны ультраправых, которые исповедуют идеологию фашизма, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на фракцию левых в ЕП.
"Объединенные левые" строго осуждают нападение, совершенное фашистским подразделением организации "Каса Паунд", на члена ЕП Элеонору Форенцу и его помощника Антонио Перилло, который получил серьезные ранения", - заявили во фракции.
Как уточняется, нападение произошло накануне во время участия политика в антифашистской демонстрации в итальянском городе Бари.
Читайте также: Дерзкое ограбление в Киеве: ромы напали на пожилую женщину
Как отмечается, Форенца поддерживает оккупацию Крыма Россией и вооруженную агрессию на Донбассе, неоднократно противоправно посещала оккупированные территории Украины.
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