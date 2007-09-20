Получение вида на жительство в США станет еще сложнее

В некоторых случаях потребуется даже внести залог.



В США объявили об инициативе, направленной на ужесточение выдачи виз и видов на жительство (грин-карт) уже живущим легально в стране мигрантам. Об этом идет речь в опубликованном министерством внутренней безопасности документе, сообщает



Так, предлагают отказывать соискателям, которые воспользовались рядом мер социальной поддержки: получали медуслуги по программе Medicaid, талоны на питание или социальное жилье и т.д. Пользование упомянутыми услугами может быть расценено как "существенный отрицательный фактор" при рассмотрении заявки на право постоянного пребывания в стране.



В некоторых случаях мигрантов могут попросить внести залог в размере 10 тысяч долларов при рассмотрении заявления.



Постановление может вынудить миллионы семей с низким достатком выбирать между получением помощи властей и постоянным проживанием в Штатах. Правозащитники опасаются, что это может в перспективе ограничить доступ детей к питанию и здравоохранению.



По оценкам властей, нововведение затронет 382 тысячи человек в год.



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Постановление не требует утверждения в Конгрессе, но вступлению в силу будет предшествовать публичное обсуждение. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В США объявили об инициативе, направленной на ужесточение выдачи виз и видов на жительство (грин-карт) уже живущим легально в стране мигрантам. Об этом идет речь в опубликованном министерством внутренней безопасности документе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время Так, предлагают отказывать соискателям, которые воспользовались рядом мер социальной поддержки: получали медуслуги по программе Medicaid, талоны на питание или социальное жилье и т.д. Пользование упомянутыми услугами может быть расценено как "существенный отрицательный фактор" при рассмотрении заявки на право постоянного пребывания в стране.В некоторых случаях мигрантов могут попросить внести залог в размере 10 тысяч долларов при рассмотрении заявления.Постановление может вынудить миллионы семей с низким достатком выбирать между получением помощи властей и постоянным проживанием в Штатах. Правозащитники опасаются, что это может в перспективе ограничить доступ детей к питанию и здравоохранению.По оценкам властей, нововведение затронет 382 тысячи человек в год.Постановление не требует утверждения в Конгрессе, но вступлению в силу будет предшествовать публичное обсуждение.



