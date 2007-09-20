» » В США усложнят получение грин-карт
Раздел: Мир  
0

В США усложнят получение грин-карт

В США усложнят получение грин-картИммигрантам могут отказывать в выдаче виз или вида на жительство в случае, если эти люди пользуются государственной помощью

Администрация президента США Дональда Трампа предложила ужесточить требования для иммигрантов и отказывать в выдаче грин-карт тем, кто получает определенные льготы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ Департамента внутренней безопасности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком

Так, иммигрантам могут отказывать в выдаче виз или вида на жительство в случае, если эти люди пользуются государственной помощью, или, по мнению правительства США, могут это сделать в будущем. Под государственной помощью понимаются талоны на питание, субсидии на лекарства по программе медицинских услуг Medicaid и Medicare Part D и временная помощь бедным семьям. Издание отмечает, что такой шаг может заставить миллионы малообеспеченных семей выбирать между государственной помощью и постоянным проживанием в Штатах.

Читайте также: В США ввели новые грин-карты

Противники инициативы опасаются, что в конечном счете такие ограничения оставят детей без продуктов питания и доступа к медицине. Предложение ограничить выдачу грин-карт касается даже тех, кто уже легально находится в США, например, за визой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, грин-карта

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:10 » Автор: Татьяна Ларина
     130
     0

Похожие новости по теме

Получение вида на жительство в США станет еще сложнее Получение вида на жительство в США станет еще сложнее

В некоторых случаях потребуется даже внести залог.

В США усложнят процедуру получения гражданства В США усложнят процедуру получения гражданства

Соответствующие изменения уже готовят в администрации президента.

В США вернули иммигрантам 522 ребенка В США вернули иммигрантам 522 ребенка

В США иммигрантам вернули 522 ребенка, которых ранее разлучили с семьями, ожидается, что в ближайшее время вернут еще 16 детей.

В США ввели новые грин-карты В США ввели новые грин-карты

Документ решили усилить защитой от подделок.

Под запрет Трампа попали обладатели грин-карт Под запрет Трампа попали обладатели грин-карт

Гражданам Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней запрещено посещать США.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх