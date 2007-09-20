Раздел: Мир
В США усложнят получение грин-карт
Иммигрантам могут отказывать в выдаче виз или вида на жительство в случае, если эти люди пользуются государственной помощью
Администрация президента США Дональда Трампа предложила ужесточить требования для иммигрантов и отказывать в выдаче грин-карт тем, кто получает определенные льготы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ Департамента внутренней безопасности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком
Так, иммигрантам могут отказывать в выдаче виз или вида на жительство в случае, если эти люди пользуются государственной помощью, или, по мнению правительства США, могут это сделать в будущем. Под государственной помощью понимаются талоны на питание, субсидии на лекарства по программе медицинских услуг Medicaid и Medicare Part D и временная помощь бедным семьям. Издание отмечает, что такой шаг может заставить миллионы малообеспеченных семей выбирать между государственной помощью и постоянным проживанием в Штатах.
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Противники инициативы опасаются, что в конечном счете такие ограничения оставят детей без продуктов питания и доступа к медицине. Предложение ограничить выдачу грин-карт касается даже тех, кто уже легально находится в США, например, за визой.
Администрация президента США Дональда Трампа предложила ужесточить требования для иммигрантов и отказывать в выдаче грин-карт тем, кто получает определенные льготы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ Департамента внутренней безопасности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком
Так, иммигрантам могут отказывать в выдаче виз или вида на жительство в случае, если эти люди пользуются государственной помощью, или, по мнению правительства США, могут это сделать в будущем. Под государственной помощью понимаются талоны на питание, субсидии на лекарства по программе медицинских услуг Medicaid и Medicare Part D и временная помощь бедным семьям. Издание отмечает, что такой шаг может заставить миллионы малообеспеченных семей выбирать между государственной помощью и постоянным проживанием в Штатах.
Читайте также: В США ввели новые грин-карты
Противники инициативы опасаются, что в конечном счете такие ограничения оставят детей без продуктов питания и доступа к медицине. Предложение ограничить выдачу грин-карт касается даже тех, кто уже легально находится в США, например, за визой.
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