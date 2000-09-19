Раздел: Мир
Китай и США ввели взаимные пошлины на товары
Торговая война продолжается.
Новые 10-процентыне тарифы на импортируемые из Китая товары на сумму в $200 млрд вступили в силу в США с ноля часов по местному времени (07:00 мск), передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
Одноименно новые тарифы на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.
Ранее стороны взаимно ввели тарифы на продукцию стоимостью $50 млрд.
В ночь на вторник минувшей недели США сообщили о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.
В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,2 тыс. наименований американских товаров.
Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).
В случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном, Китай будет отвечать соответственно, говорится в заявлении Минфина.
Китай надеется, что США прекратит торговый конфликт и приступит к искреннему и прагматичному диалогу с КНР, в котором стороны будут относиться друг к другу с уважением, процитировало агентство Bloomberg заявление Минфина.
Президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.
Вместе с тем Китай импортирует из США товары и услуги менее чем на $190 млрд в год.
Читайте также: Мексика ввела компенсационные пошлины для Украины
По сообщениям американских СМИ, в сложившихся условиях Китай может отказаться от переговоров по торговым разногласиям, с инициативой проведения которых выступил Вашингтон.
Новые 10-процентыне тарифы на импортируемые из Китая товары на сумму в $200 млрд вступили в силу в США с ноля часов по местному времени (07:00 мск), передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
Одноименно новые тарифы на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.
Ранее стороны взаимно ввели тарифы на продукцию стоимостью $50 млрд.
В ночь на вторник минувшей недели США сообщили о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.
В сообщении китайского Минфина отмечается, что пошлины в размере 5-10% будут введены для 5,2 тыс. наименований американских товаров.
Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).
В случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном, Китай будет отвечать соответственно, говорится в заявлении Минфина.
Китай надеется, что США прекратит торговый конфликт и приступит к искреннему и прагматичному диалогу с КНР, в котором стороны будут относиться друг к другу с уважением, процитировало агентство Bloomberg заявление Минфина.
Президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.
Вместе с тем Китай импортирует из США товары и услуги менее чем на $190 млрд в год.
Читайте также: Мексика ввела компенсационные пошлины для Украины
По сообщениям американских СМИ, в сложившихся условиях Китай может отказаться от переговоров по торговым разногласиям, с инициативой проведения которых выступил Вашингтон.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
109
0
Также советуем посмотреть
- «Компромисс» Сергея Таруты
- Умора: японцы нашли пикантный способ рекламы очков
- Боевики спрятали от ОБСЕ танки и пушки
- Американец пять лет судился с бывшей из-за подаренного кольца
- Бюджет-2019: ризики та пріоритети
- Жаркая ночь: парочка, страдающая ожирением, разрушила трехэтажный дом
- Боевики совершили провокационные обстрелы Горловки
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Украина теряет Одессу
- На Донбассе за сутки ранены трое бойцов
- Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
- Прикольные фотки, способные развеселить в любую погоду
- Забавные способы решить повседневные проблемы
- Прикольные фотки людей, которым незнакома удача
- Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
- Смешные СМСки, которые могли отправить только родители
- Путин знатно оконфузился во время выступления
- Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов
- Немец отдал в бюро находок 2,5 кг золота, найденные в шкафу
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
Оставьте свой комментарий