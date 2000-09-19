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Раздел: Мир  
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В России снова заявили о вине Израиля в деле о сбитом самолете Ил-20

В России снова заявили о вине Израиля в деле о сбитом самолете Ил-20Россия определилась с ответом за сбитый самолет Ил-20.

В Минобороны России утверждают, что заявления о непричастности ВВС Израиля к инциденту со сбитым Ил-20 являются ложными.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.

Так, по словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, "робкие заявления представителей израильского военного ведомства" об их непричастности - это ложь.

Доказательством, о котором говорят в Минобороны РФ, являются данные с индикаторов пункта боевого управления российской системы С-400.

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Они, как отмечают в ведомстве, зафиксировали действия израильских истребителей и полет ракеты сирийского комплекса С-200.
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 Теги: Россия, Израиль, Ил-20

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Сегодня, 23:06 » Автор: Едгар Букмирза
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