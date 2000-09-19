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Раздел: Мир  
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Турция анонсировала масштабные учения в восточном Средиземноморье

Турция анонсировала масштабные учения в восточном СредиземноморьеОтработают координацию надводных, подводных и воздушных судов.

С 28 сентября по 7 октября, Турция проведет военные учения в Восточном Средиземноморье, в них примут участие США, Азербайджан, Бахрейн, Алжир, Катар, Кувейт, Пакистан, Румыния и Саудовская Аравия. Об этом сообщает Генштаб Турции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

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В учениях "Синий кит-2018" будут задействованы военные корабли и морская авиация стран-участниц, а также военнослужащие ВМФ и ВВС Турции. С турецкой стороны участвуют четыре фрегата, пять подводных лодок, два корвета, три морских патрульных самолета, шесть вертолетов, патрульные катера и судна обеспечения. Во время маневров военные отработают координацию надводных, подводных и воздушных судов.
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 Теги: Турция, военные учения, Средиземное море

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Сегодня, 17:58 » Автор: Алена Шимко
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