Раздел: Мир
Турция анонсировала масштабные учения в восточном Средиземноморье
Отработают координацию надводных, подводных и воздушных судов.
С 28 сентября по 7 октября, Турция проведет военные учения в Восточном Средиземноморье, в них примут участие США, Азербайджан, Бахрейн, Алжир, Катар, Кувейт, Пакистан, Румыния и Саудовская Аравия. Об этом сообщает Генштаб Турции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
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В учениях "Синий кит-2018" будут задействованы военные корабли и морская авиация стран-участниц, а также военнослужащие ВМФ и ВВС Турции. С турецкой стороны участвуют четыре фрегата, пять подводных лодок, два корвета, три морских патрульных самолета, шесть вертолетов, патрульные катера и судна обеспечения. Во время маневров военные отработают координацию надводных, подводных и воздушных судов.
С 28 сентября по 7 октября, Турция проведет военные учения в Восточном Средиземноморье, в них примут участие США, Азербайджан, Бахрейн, Алжир, Катар, Кувейт, Пакистан, Румыния и Саудовская Аравия. Об этом сообщает Генштаб Турции, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Читайте также: Россия анонсировала масштабные учения в Средиземном море
В учениях "Синий кит-2018" будут задействованы военные корабли и морская авиация стран-участниц, а также военнослужащие ВМФ и ВВС Турции. С турецкой стороны участвуют четыре фрегата, пять подводных лодок, два корвета, три морских патрульных самолета, шесть вертолетов, патрульные катера и судна обеспечения. Во время маневров военные отработают координацию надводных, подводных и воздушных судов.
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