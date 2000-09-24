Раздел: Мир
Трамп сообщил, кому США будут оказывать помощь
Также он призвал "изолировать" Иран.
Президент США Дональд Трамп в будущем намерен оказывать финансовую помощь только "друзьям" Америки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом он заявил во вторник, 25 сентября, на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Трамп отметил, что США будут в будущем проверять, "что функционирует и что не функционирует, и учитывают ли страны, получающие наши доллары и нашу защиту, наши интересы".
Как сообщается, глава Белого дома начал свое выступление с перечисления успехов, которые его кабинет добился за проведенное во власти время, чем вызвал смех в зале. Усмешки слушателей, в частности, вызвала фраза Трампа о том, что его администрация "добилась большего, чем любая другая администрация в истории страны". Отмечается, что это довольно нетипичная реакция на сессии Генассамблеи, где действует строгий формальный протокол.
Американский президент также призвал к международной изоляции Ирана.
"Мы призываем все нации изолировать иранский режим, пока он продолжает свои агрессивные действия", - заявил Трамп.
Читайте также: Трамп усомнился в законности Гаагского суда
Он сообщил, что считает правильным свое решение по одностороннему выходу из "ядерной сделки", поскольку экономические санкции должны удержать Тегеран от "кровавых планов".
Президент США Дональд Трамп в будущем намерен оказывать финансовую помощь только "друзьям" Америки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом он заявил во вторник, 25 сентября, на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Трамп отметил, что США будут в будущем проверять, "что функционирует и что не функционирует, и учитывают ли страны, получающие наши доллары и нашу защиту, наши интересы".
Как сообщается, глава Белого дома начал свое выступление с перечисления успехов, которые его кабинет добился за проведенное во власти время, чем вызвал смех в зале. Усмешки слушателей, в частности, вызвала фраза Трампа о том, что его администрация "добилась большего, чем любая другая администрация в истории страны". Отмечается, что это довольно нетипичная реакция на сессии Генассамблеи, где действует строгий формальный протокол.
Американский президент также призвал к международной изоляции Ирана.
"Мы призываем все нации изолировать иранский режим, пока он продолжает свои агрессивные действия", - заявил Трамп.
Читайте также: Трамп усомнился в законности Гаагского суда
Он сообщил, что считает правильным свое решение по одностороннему выходу из "ядерной сделки", поскольку экономические санкции должны удержать Тегеран от "кровавых планов".
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