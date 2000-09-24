Рухани назвал самую большую, по его мнению, угрозу миру

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О сделке на сумму в $25 млрд было объявлено после переговоров Рухани с Олландом.

Иран готов проводить ядерную дипломатию с мировыми державами до или после президентских выборов в следующем месяце в Исламской Республике, сообщили иранские чиновники в четверг, 16 мая. Саид Джалили, который также является кандидатом в президенты, выступал после переговоров по ядерным вопросам с комиссаром ЕС по внешней