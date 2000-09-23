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Раздел: Мир  
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Трамп публично устроил перепалку с журналистом The New York Times

Трамп публично устроил перепалку с журналистом The New York TimesТрамп вновь коснулся темы "fake news".

Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции устроил перепалку с журналистом The New York Times. Об инциденте написала сама газета, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что глава государства позволил журналисту издания задать вопрос. Трамп подчеркнул, что сделал это, «чтобы почтить газету, которую когда-то любил».

В ответ журналист сказал, что газета процветает на своей «погибели».

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«Скажите на это спасибо господину Трампу», - заметил Трамп. Журналист воздержался от благодарности президенту страны.
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 Теги: Трамп, журналист, перепалка

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Сегодня, 16:33 » Автор: Алена Шимко
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