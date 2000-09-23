Раздел: Мир
Трамп публично устроил перепалку с журналистом The New York Times
Трамп вновь коснулся темы "fake news".
Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции устроил перепалку с журналистом The New York Times. Об инциденте написала сама газета, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что глава государства позволил журналисту издания задать вопрос. Трамп подчеркнул, что сделал это, «чтобы почтить газету, которую когда-то любил».
В ответ журналист сказал, что газета процветает на своей «погибели».
Читайте также: Трамп предсказал банкротство ведущих американских СМИ
«Скажите на это спасибо господину Трампу», - заметил Трамп. Журналист воздержался от благодарности президенту страны.
Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции устроил перепалку с журналистом The New York Times. Об инциденте написала сама газета, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что глава государства позволил журналисту издания задать вопрос. Трамп подчеркнул, что сделал это, «чтобы почтить газету, которую когда-то любил».
В ответ журналист сказал, что газета процветает на своей «погибели».
Читайте также: Трамп предсказал банкротство ведущих американских СМИ
«Скажите на это спасибо господину Трампу», - заметил Трамп. Журналист воздержался от благодарности президенту страны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
659
0
Также советуем посмотреть
- Экс-боец «Торнадо» раскрыл детали убийства Олешко
- Дизайнеры нашли смешной способ продать коврик для авто за 2300 долларов
- Дипвідносини з РФ потрібно розірвати
- За год зафиксированы 183 жертвы среди гражданского населения на Донбассе, - ОБСЕ
- В США засняли «НЛО», пожирающее солнечную энергию
- В России начинается массовое недовольство властью
- Чиновников Укравтодора обыскивают в 15 областях
- Возле военного арсенала перехватили беспилотник, - Генштаб
- Что происходит в Одессе: некоторые факты шокируют
- «Эпопею» с горячей водой в Киеве высмеяли забавными фотожабами
- СБУ расследует выдачу венгерских паспортов жителям Закарпатья
- В Украине от взрывов «Молотов» погибли 13 человек
- О призывах Леонтьева «уничтожить Украину»
- Луценко назвал причину взрыва миномета «Молот» в Ровно
- За Порошенка варто підняти келих вина
- Сеть насмешили безуспешные заигрывания львицы
- Единая партия: очередной самообман
- Бойцы ООС рассказали о ситуации на передовой
- Умора: в Челябинске отыскали «Правый сектор»
- Щодо соціології рейтингу
- «Иди на запах»: российский поэт высмеял шутку Лаврова
- Мураев и сепаратизм на Закарпатье
- Китаянка превратила мешки для цемента в свадебное платье
- Боевики отказали наблюдателям ОБСЕ в проезде к заброшенной школе
- Каноническая территория и экзархи
- В ВСУ рассказали, какие задачи будут стоять перед базой ВМС в Азовском море
- В России оконфузились с бигбордом ко Дню сухопутных войск
- Россия: вместо пенсии – пособие по безработице
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
- Забавные фотки людей, ощутивших на себе "карму"
Оставьте свой комментарий