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Раздел: Мир  
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Француз зарезал начальника городской полиции из-за собаки

Француз зарезал начальника городской полиции из-за собакиУ мужчины отобрали любимую собаку.

Начальник полиции города Родез на юге Франции Паскаль Филоэ получил смертельные ножевые ранения. На улице у мэрии на него напал местный житель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.

Полиция заявила, что информация о преступнике уже попадала в ее картотеки. На прошлой неделе у француза отобрали собаку и он начал высказывать угрозы в адрес градоначальника и Филоэ, передает радиостанция.

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Нападавший нанес полицейскому три удара. Жертва нападения умерла в больнице.
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 Теги: Франция, полиция, убийство, собака

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Сегодня, 18:06 » Автор: Алена Шимко
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