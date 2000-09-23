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Раздел: Мир  
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В Ираке застрелили победительницу конкурса красоты

В Ираке застрелили победительницу конкурса красоты22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, врачи не смогли ее спасти.

Модель и блогера Тару Фарес, выигравшую конкурс красоты Мисс Багдад, застрелили в иракской столице неизвестные, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, врачи не смогли ее спасти.

Полиция начала расследование случившегося. По данным источников Globo, перед убийством Фарес взяли в заложники.

В Instagram модели, на который подписаны более 2,6 миллиона человек появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией. "Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость", - сказано в записи под снимком.

Фарес выиграла багдадский конкурс красоты в 2015 году.

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Ранее сообщалось, что мисс Украину лишили титула за нарушение правил. Объявление новой победительницы состоится в ближайшее время.
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 Теги: Ирак, конкурс красоты

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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