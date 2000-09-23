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Раздел: Мир  
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В Польше в три раза увеличилось количество студентов-украинцев

В Польше в три раза увеличилось количество студентов-украинцевУкраинцы выбирают Польшу из-за низких расходов на жизнь.

За три последних года количество студентов из Украины в Польше выросла с почти 10 тысяч до 35 тысяч 584 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом сообщил польский Институт публичных дел.

Столько украинских студентов учились в Польше в течение 2016/2017 учебного года.

Согласно опросам, украинская молодежь выбирает Польшу из-за более низких, чем в других странах, расходов на жизнь, перспективы обучения без оплаты или с льготами, легкого доступа к обучению, возможности после окончания вуза найти работу по специальности и высокого качества образования.

В опросах студенты отмечают, что способствовать их приезду на учебу в Польшу могло бы предоставление стипендий, помощь в вопросе трудоустройства и обеспечения юридических советов. Согласно статистике, украинские студенты получают 1 тысячу 900 стипендий. Большинство студентов, обучающихся в Польше, содержат родители.

Лишь 9% украинских студентов после обучения планируют возвращаться домой. 29% хотят переехать в другую страну ЕС, 28% хотят остаться в Польше. 26% студентов еще не знают, куда они поедут.

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Опрос украинских студентов был проведен среди тысячи человек в интернете с 28 марта по 4 мая 2018 года.
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 Теги: Польша, студенты, украинцы

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Сегодня, 13:25 » Автор: Алена Шимко
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