Раздел: Мир
В Польше в три раза увеличилось количество студентов-украинцев
Украинцы выбирают Польшу из-за низких расходов на жизнь.
За три последних года количество студентов из Украины в Польше выросла с почти 10 тысяч до 35 тысяч 584 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом сообщил польский Институт публичных дел.
Столько украинских студентов учились в Польше в течение 2016/2017 учебного года.
Согласно опросам, украинская молодежь выбирает Польшу из-за более низких, чем в других странах, расходов на жизнь, перспективы обучения без оплаты или с льготами, легкого доступа к обучению, возможности после окончания вуза найти работу по специальности и высокого качества образования.
В опросах студенты отмечают, что способствовать их приезду на учебу в Польшу могло бы предоставление стипендий, помощь в вопросе трудоустройства и обеспечения юридических советов. Согласно статистике, украинские студенты получают 1 тысячу 900 стипендий. Большинство студентов, обучающихся в Польше, содержат родители.
Лишь 9% украинских студентов после обучения планируют возвращаться домой. 29% хотят переехать в другую страну ЕС, 28% хотят остаться в Польше. 26% студентов еще не знают, куда они поедут.
Читайте также: Цифры поражают: стало известно, сколько украинцев получили разрешение на работу в Польше в 2017 году
Опрос украинских студентов был проведен среди тысячи человек в интернете с 28 марта по 4 мая 2018 года.
За три последних года количество студентов из Украины в Польше выросла с почти 10 тысяч до 35 тысяч 584 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом сообщил польский Институт публичных дел.
Столько украинских студентов учились в Польше в течение 2016/2017 учебного года.
Согласно опросам, украинская молодежь выбирает Польшу из-за более низких, чем в других странах, расходов на жизнь, перспективы обучения без оплаты или с льготами, легкого доступа к обучению, возможности после окончания вуза найти работу по специальности и высокого качества образования.
В опросах студенты отмечают, что способствовать их приезду на учебу в Польшу могло бы предоставление стипендий, помощь в вопросе трудоустройства и обеспечения юридических советов. Согласно статистике, украинские студенты получают 1 тысячу 900 стипендий. Большинство студентов, обучающихся в Польше, содержат родители.
Лишь 9% украинских студентов после обучения планируют возвращаться домой. 29% хотят переехать в другую страну ЕС, 28% хотят остаться в Польше. 26% студентов еще не знают, куда они поедут.
Читайте также: Цифры поражают: стало известно, сколько украинцев получили разрешение на работу в Польше в 2017 году
Опрос украинских студентов был проведен среди тысячи человек в интернете с 28 марта по 4 мая 2018 года.
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