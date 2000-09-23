В Швеции у пассажирского самолета в небе вспыхнул двигатель

Самолет вынужден был сесть.



В Швеции самолет авиакомпании SAS, который выполнял рейс Кируна - Стокгольм, из-за возгорания двигателя совершил вынужденную посадку в городе Люле. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в пятницу, 28 сентября, передает



"Самолет совершил экстренную посадку, согласно правилам безопасности. Произошел сбой в одном из двигателей", - заявила телеканалу представитель пресс-службы SAS Фрей Аннаматц.



Как доложили в авиакомпании, на борту самолета в момент происшествия было несколько сотен пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.



В то же время один из очевидцев, который сидел у левого двигателя, рассказал, что, когда самолет поднялся на максимальную высоту, произошли два хлопка, после чего самолет немного потянуло налево, а после возникло возгорание. Он добавил, что экипаж самолета сразу проинформировал пассажиров о техническом сбое. Левый двигатель был отключен, и воздушное судно экстренно село в Люле на правом двигателе.



Читайте также: В России у пассажирского самолета отказал двигатель



Предполагается, что авиакомпания отправит пассажиров из Люле в Стокгольм другим самолетом. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Швеции самолет авиакомпании SAS, который выполнял рейс Кируна - Стокгольм, из-за возгорания двигателя совершил вынужденную посадку в городе Люле. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в пятницу, 28 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Самолет совершил экстренную посадку, согласно правилам безопасности. Произошел сбой в одном из двигателей", - заявила телеканалу представитель пресс-службы SAS Фрей Аннаматц.Как доложили в авиакомпании, на борту самолета в момент происшествия было несколько сотен пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.В то же время один из очевидцев, который сидел у левого двигателя, рассказал, что, когда самолет поднялся на максимальную высоту, произошли два хлопка, после чего самолет немного потянуло налево, а после возникло возгорание. Он добавил, что экипаж самолета сразу проинформировал пассажиров о техническом сбое. Левый двигатель был отключен, и воздушное судно экстренно село в Люле на правом двигателе.Предполагается, что авиакомпания отправит пассажиров из Люле в Стокгольм другим самолетом.





Загрузка...