Раздел: Мир
В Швеции у пассажирского самолета в небе вспыхнул двигатель
Самолет вынужден был сесть.
В Швеции самолет авиакомпании SAS, который выполнял рейс Кируна - Стокгольм, из-за возгорания двигателя совершил вынужденную посадку в городе Люле. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в пятницу, 28 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Самолет совершил экстренную посадку, согласно правилам безопасности. Произошел сбой в одном из двигателей", - заявила телеканалу представитель пресс-службы SAS Фрей Аннаматц.
Как доложили в авиакомпании, на борту самолета в момент происшествия было несколько сотен пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.
В то же время один из очевидцев, который сидел у левого двигателя, рассказал, что, когда самолет поднялся на максимальную высоту, произошли два хлопка, после чего самолет немного потянуло налево, а после возникло возгорание. Он добавил, что экипаж самолета сразу проинформировал пассажиров о техническом сбое. Левый двигатель был отключен, и воздушное судно экстренно село в Люле на правом двигателе.
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Предполагается, что авиакомпания отправит пассажиров из Люле в Стокгольм другим самолетом.
В Швеции самолет авиакомпании SAS, который выполнял рейс Кируна - Стокгольм, из-за возгорания двигателя совершил вынужденную посадку в городе Люле. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в пятницу, 28 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Самолет совершил экстренную посадку, согласно правилам безопасности. Произошел сбой в одном из двигателей", - заявила телеканалу представитель пресс-службы SAS Фрей Аннаматц.
Как доложили в авиакомпании, на борту самолета в момент происшествия было несколько сотен пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.
В то же время один из очевидцев, который сидел у левого двигателя, рассказал, что, когда самолет поднялся на максимальную высоту, произошли два хлопка, после чего самолет немного потянуло налево, а после возникло возгорание. Он добавил, что экипаж самолета сразу проинформировал пассажиров о техническом сбое. Левый двигатель был отключен, и воздушное судно экстренно село в Люле на правом двигателе.
Читайте также: В России у пассажирского самолета отказал двигатель
Предполагается, что авиакомпания отправит пассажиров из Люле в Стокгольм другим самолетом.
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