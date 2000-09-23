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Раздел: Мир  
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В США впервые разбился истребитель F-35B

В США впервые разбился истребитель F-35BСамолет относится к пятому поколению истребителя F-35B. Это первый случай крушения данного самолета.

Новейший истребитель американских ВВС разбился в пятницу, 28 сентября, в штате Южная Каролина, сообщила пресс-служба шерифа округа Бьюфорт. По информации CNN, это был истребитель пятого поколения F-35B, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в 11:45 по местному времени (18:45 по Киеву). В пресс-службе шерифа сообщили, что американские военные подтвердили крушение самолета ВВС.

Также сообщается, что пилот катапультировался и находится под присмотром врачей.

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Это первый случай крушения самолета F-35B.
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 Теги: США, истребитель

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Сегодня, 22:26 » Автор: Татьяна Ларина
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Пилот, предположительно, катапультировался перед падением.

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