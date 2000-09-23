Раздел: Мир
В Германии мигрант напал с ножом на прохожих
В Германии беженец из Афганистана напал на трех прохожих на автобусной остановке.
В немецком городе Равенсбург мужчина на площади напал на прохожих с ножом, ранив трех людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Об этом сообщила местная полиция, передает Украинская правда.
В результате нападения пострадали двое сирийских просителей убежища 19 и 20 лет и 52-летний гражданин Германии.
Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.
По данным полиции, подозреваемый сначала напал на двух прохожих на автобусной остановке, а затем ранил третьего прохожего неподалеку.
Читайте также: В Гааге мужчина напал на прохожих с ножом
Нападавшего задержали, им оказался 19-летний беженец из Афганистана. Мотивы его действий пока неизвестны.
В немецком городе Равенсбург мужчина на площади напал на прохожих с ножом, ранив трех людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Об этом сообщила местная полиция, передает Украинская правда.
В результате нападения пострадали двое сирийских просителей убежища 19 и 20 лет и 52-летний гражданин Германии.
Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.
По данным полиции, подозреваемый сначала напал на двух прохожих на автобусной остановке, а затем ранил третьего прохожего неподалеку.
Читайте также: В Гааге мужчина напал на прохожих с ножом
Нападавшего задержали, им оказался 19-летний беженец из Афганистана. Мотивы его действий пока неизвестны.
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