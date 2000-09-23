Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Германии мигрант напал с ножом на прохожих

В Германии мигрант напал с ножом на прохожих

Похожие новости по теме

В Германии неизвестный напал на прохожих с ножом По меньшей мере три человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного на площади.