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Раздел: Мир  
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В Германии мигрант напал с ножом на прохожих

В Германии мигрант напал с ножом на прохожихВ Германии беженец из Афганистана напал на трех прохожих на автобусной остановке.

В немецком городе Равенсбург мужчина на площади напал на прохожих с ножом, ранив трех людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Об этом сообщила местная полиция, передает Украинская правда.

В результате нападения пострадали двое сирийских просителей убежища 19 и 20 лет и 52-летний гражданин Германии.

Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным полиции, подозреваемый сначала напал на двух прохожих на автобусной остановке, а затем ранил третьего прохожего неподалеку.

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Нападавшего задержали, им оказался 19-летний беженец из Афганистана. Мотивы его действий пока неизвестны.
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 Теги: Германия, мигранты

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Сегодня, 18:16 » Автор: Татьяна Ларина
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