» » Протесты в Барселоне: ранено 24 человека
Раздел: Мир  
0

Протесты в Барселоне: ранено 24 человека

Протесты в Барселоне: ранено 24 человека Госпитализированы пять человек.

В Барселоне в результате столкновений между сторонниками независимости и правоохранительными органами пострадали 24 человека, полиция задержала шестерых человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

Как сообщают правоохранители, задержания проводились за нападения на сотрудников правоохранительных органов. В отношении еще одного демонстранта ведется расследование, однако он на свободе.

Медики рассказали агентству, что были госпитализированы пять человек, состояние одного пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Читайте также: Бразильский школьник отомстил одноклассникам, открыв стрельбу

Остальным 19 помощь была оказана на месте.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Барселона, столкновения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     295
     0

Похожие новости по теме

Бразильский школьник отомстил одноклассникам, открыв стрельбу Бразильский школьник отомстил одноклассникам, открыв стрельбу

Были ранены два человека.

Протесты в Никарагуа: полиция атаковала университеты, есть погибшие Протесты в Никарагуа: полиция атаковала университеты, есть погибшие

За всё время беспорядков ранено уже более 400 человек.

В протестных акциях Каталонии пострадали почти 100 человек В протестных акциях Каталонии пострадали почти 100 человек

Митингующие протестуют против ареста Карлеса Пучдемона.

Неизвестный открыл стрельбу в Барселоне Неизвестный открыл стрельбу в Барселоне

Погиб человек, еще двое были госпитализированы.

Аномальная жара в Японии: за сутки погибли 5 человек, более 430 - госпитализированы Аномальная жара в Японии: за сутки погибли 5 человек, более 430 - госпитализированы

Состояние троих пострадавших оценивается как серьезное.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх