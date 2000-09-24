Раздел: Мир
Британия направляет в Норвегию своих военных
Таким образом Британия сможет доказать готовность к защите своих интересов
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что в следующем году на территории Норвегии будет развернута новая военная база, куда будет отправлено 800 британских военнослужащих. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Уильямсон назвал данное решение "стратегией по защите Арктики". Он заметил, что таким образом Королевство сможет доказать, что готово защищать свои интересы.
"Если мы хотим защищать наши интересы в том, что фактически является нашим собственным задним двором, то это то, что нам нужно делать", - заявил министр.
Также он рассказал, что Британия видит активность подлодок РФ, которая очень близка к рубежам, что проходили во времена Холодной войны, и это есть их правом ответить на угрозы. Кроме этого он добавил, что вернулась угроза, которая считалась исчезнувшей с падением Берлинской стены.
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В издании отметили, что войска Британии будут находиться в Норвегии совместно с военными США, Норвегии и Нидерландов. В общей численности на базе будет размещено около 3 тыс. человек личного состава НАТО для учений.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что в следующем году на территории Норвегии будет развернута новая военная база, куда будет отправлено 800 британских военнослужащих. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Уильямсон назвал данное решение "стратегией по защите Арктики". Он заметил, что таким образом Королевство сможет доказать, что готово защищать свои интересы.
"Если мы хотим защищать наши интересы в том, что фактически является нашим собственным задним двором, то это то, что нам нужно делать", - заявил министр.
Также он рассказал, что Британия видит активность подлодок РФ, которая очень близка к рубежам, что проходили во времена Холодной войны, и это есть их правом ответить на угрозы. Кроме этого он добавил, что вернулась угроза, которая считалась исчезнувшей с падением Берлинской стены.
Читайте также: Эти пейзажи заставят вас влюбиться в Норвегию. Фото
В издании отметили, что войска Британии будут находиться в Норвегии совместно с военными США, Норвегии и Нидерландов. В общей численности на базе будет размещено около 3 тыс. человек личного состава НАТО для учений.
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