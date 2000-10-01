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Раздел: Мир  
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Катастрофа у берегов Турции: на затонувшем судне погибло 5 человек

Катастрофа у берегов Турции: на затонувшем судне погибло 5 человек Плавательное средство перевозило нелегальных мигрантов.

У берегов Турции затонуло судно с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли, по меньшей мере, пять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, указано, что надувная лодка с нелегалами затонула вблизи турецкого берега Султаниче.

По данным издания, отряды службы береговой охраны достали из воды тела пяти мигрантов.

Сейчас, как сообщается, спасательная операция продолжается, поскольку на судне находилось 12 человек.

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Позже в службе береговой охраны заявили, что еще пять человек, двое из которых занимались перевозкой нелегальных мигрантов, добрались вплавь до берега и спаслись.
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 Теги: Турция, судно

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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