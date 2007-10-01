В Японии более 100 человек получили травмы из-за тайфуна

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Вследствие тайфуна Трами, который бушевал в юго-восточных частях Китая, пострадало почти полмиллиона человека. Местные власти сообщили о том, что из-за угрозы для жизни были эвакуированы десятки тысяч местных жителей. На данный момент представители спасательных служб заявили о том, что вследствие тайфуна погиб один человек.