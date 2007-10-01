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Раздел: Мир  
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В Японии более 100 человек получили травмы из-за тайфуна

В Японии более 100 человек получили травмы из-за тайфуна Еще двое местных жителей погибли.

По меньшей мере два человека погибли, еще 105 получили травмы в Японии из-за тайфуна "Трами", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Погибшие находились в префектурах Тоттори и Яманаси. Еще два человека на данный момент числятся пропавшими без вести.

Местные метеорологи ожидают шквальные порывы ветра скоростью до 60 км/ч и ливневые дожди из-за тайфуна "Трами" и призывают местных жителей не выходить из своих домов. Десятки тысяч человек в горных районах получили рекомендацию об эвакуации в связи с угрозой схода оползней.

24-й в этом сезоне тайфун нанес серьезный удар по транспортному сообщению Японию. Непогода вызвала остановку движения скоростных поездов "синкансэн" по пяти направлениям, связывающим столицу с другими регионами страны. В Токио до утра понедельника остановлено движение метро и большинства железнодорожных веток.

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Из-за тайфуна был закрыт до утра понедельника международный аэропорт Кансай (префектура Осака), непогода вызвала отмену более тысячи рейсов. Также остановлено паромное сообщение на западе и юго-западе страны.
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 Теги: Япония, тайфун

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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