Раздел: Мир
В лондонском метро мужчина с ножом спровоцировал панику
В час-пик нападающий ранил прохожего.
Вечером во вторник, 2 октября, в лондонском метро мужчина с ножом напал на пассажиров поезда. Об этом сообщает BBC, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Полиция сообщила об одном пострадавшем. Нападавший задержан.
Инцидент произошел в вечерний час-пик около станции Хакни Централ.
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По словам очевидцев, люди убегали от нападавшего в панике, сработал сигнал тревоги, пассажиры уже на станции начали с криком выбегать из вагона поезда. Движение по этой ветке метро было временно приостановлено.
Вечером во вторник, 2 октября, в лондонском метро мужчина с ножом напал на пассажиров поезда. Об этом сообщает BBC, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Полиция сообщила об одном пострадавшем. Нападавший задержан.
Инцидент произошел в вечерний час-пик около станции Хакни Централ.
Читайте также: В лондонском метро мужчина спас от смерти двоих человек. Видео
По словам очевидцев, люди убегали от нападавшего в панике, сработал сигнал тревоги, пассажиры уже на станции начали с криком выбегать из вагона поезда. Движение по этой ветке метро было временно приостановлено.
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