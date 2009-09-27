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Раздел: Мир  
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В лондонском метро мужчина с ножом спровоцировал панику

В лондонском метро мужчина с ножом спровоцировал паникуВ час-пик нападающий ранил прохожего.

Вечером во вторник, 2 октября, в лондонском метро мужчина с ножом напал на пассажиров поезда. Об этом сообщает BBC, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Полиция сообщила об одном пострадавшем. Нападавший задержан.

Инцидент произошел в вечерний час-пик около станции Хакни Централ.

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По словам очевидцев, люди убегали от нападавшего в панике, сработал сигнал тревоги, пассажиры уже на станции начали с криком выбегать из вагона поезда. Движение по этой ветке метро было временно приостановлено.
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 Теги: Лондон, метро, нож, нападение, паника

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Сегодня, 10:07 » Автор: Алена Шимко
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