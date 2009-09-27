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Раздел: Мир  
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Каталонцы выдвинули очередной ультиматум Испании

Каталонцы выдвинули очередной ультиматум ИспанииВласти требуют от страны согласовать самоопределение региона.

Глава правительства Каталонии Ким Торра требует от премьер-министра Испании Педро Санчеса в течение месяца согласовать самоопределение региона, сообщает Reuters, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Торра заявил, что в противном случае его партия намерена отозвать свою поддержку Санчеса в национальном парламенте.

"Если механизм не будет согласован до ноября, партии, которые выступают за независимость, больше не будут гарантировать стабильность Педро Санчеса в испанском парламенте", - заявил Торра.

При этом он добавил, что его терпение не бесконечно.

Также Торра подчеркнул, что они не собираются останавливаться до того момента, пока результаты референдума 1 октября 2017 не вступят в силу со всеми последствиями.

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Испании Изабел Села заявила, что Мадрид не согласится ни на какие ультиматумы Барселоны о независимости Каталонии.
“Мы не принимаем ультиматумы. Самоуправление - да, но независимость - нет”, - сказала Села.

По ее словам, Мадрид сосредотачивается на проведении широкого диалога для решения недоразумений с Каталонией.

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Издание отмечает, что в данное время Санчесу необходима поддержка партий, что выступают за независимость Каталонии, так как правительство страны находится в стадии обсуждения госбюджета.
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 Теги: Испания, Каталония, ультиматум

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Сегодня, 13:07 » Автор: Алена Шимко
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