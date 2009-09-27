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Раздел: Мир  
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В столице Судана столкнулись самолеты Антонов

В столице Судана столкнулись самолеты АнтоновИнцидент произошел в аэропорту Хартума.

В аэропорту Хартума сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Хартуме столкнулись два украинских самолета Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Инцидент произошел в аэропорту столицы страны, сообщил блогер Виталий Трубников на своей странице в Facebook в среду, 3 октября.

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"В аэропорту Хартума, столицы Судана, сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Обстоятельства пока не известны и о погибших не сообщается", - напсиал Трубников.
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 Теги: Судан, самолеты, столкновения

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Сегодня, 16:31 » Автор: Алена Шимко
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