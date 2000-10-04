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Раздел: Мир  
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В США впервые проверили систему "президентской тревоги"

В США впервые проверили систему "президентской тревоги" Почти на все мобильные телефоны поступило тестовое сообщение.

Сотрудники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США в среду впервые провели общенациональные испытания системы, призванной информировать жителей страны о серьезных происшествиях, таких как теракты или природные катаклизмы. Как говорится в заявлении ведомства, сообщение о данном тесте было отправлено практически на все мобильные телефоны в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Примерно в 14:18 по времени Восточного побережья США (21:18 в Киеве) был разослан следующий текст, который сопровождался громким звуковым сигналом: "Это испытание Национальной беспроводной системы экстренного оповещения. Никаких действий предпринимать не нужно".

Владельцы телефонов не могут отключить функцию получения таких сообщений. Участвовать в программе предложено почти всем операторам сотовой связи в стране.

В Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям США уточнили, что тест системы, называемой также "президентской тревогой", призван "определить уровень операционной готовности инфраструктуры для рассылки оповещения по всей стране и установить, какие нужны усовершенствования".

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После рассылки сигнала на телефоны последовало испытания аналогичной системы оповещения по телевизору и радио. Ее до этого тестировали в сентябре 2017 и 2016 годов, а также в ноябре 2011 года.
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 Теги: США, тест системы

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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