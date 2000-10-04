Раздел: Мир
Ученые подсчитали количество жертв "смертельных селфи"
Любители селфи гибнут падая с высоты, тонут, попадают в ДТП.
Ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели изучили статистику гибели людей во время селфи с октября 2011 года по ноябрь 2017 года и обнаружили 259 селфи с летальным исходом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Чаще всего любители селфи тонут, умирают в происшествиях, связанных со столкновением с различным транспортом, например, пытаясь запечатлеть себя на фоне подъезжающего поезда, а также разбиваются, упав с высоты.
По данным исследователей, чаще всего в процессе селфи умирают в Индии. В погоне за эффектным кадром часто также умирают в России, США и Пакистане, говорится в отчете. Более 85% всех жертв в результате селфи – люди в возрасте от 10 до 30 лет.
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Ученые также считают, что реальное количество погибших на самом деле больше, поскольку о многих трагичных случаях просто нигде не сообщается.
Ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели изучили статистику гибели людей во время селфи с октября 2011 года по ноябрь 2017 года и обнаружили 259 селфи с летальным исходом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Чаще всего любители селфи тонут, умирают в происшествиях, связанных со столкновением с различным транспортом, например, пытаясь запечатлеть себя на фоне подъезжающего поезда, а также разбиваются, упав с высоты.
По данным исследователей, чаще всего в процессе селфи умирают в Индии. В погоне за эффектным кадром часто также умирают в России, США и Пакистане, говорится в отчете. Более 85% всех жертв в результате селфи – люди в возрасте от 10 до 30 лет.
Читайте также: Австрийский канцлер предположил, когда восстановятся отношения ЕС и России
Ученые также считают, что реальное количество погибших на самом деле больше, поскольку о многих трагичных случаях просто нигде не сообщается.
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