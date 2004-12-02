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Раздел: Мир  
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Умер известный британский музыкант

Умер известный британский музыкантУмер лидер панк-группы Buzzcocks Пит Шелли.

Лидер британской панк-группы Buzzcocks Пит Шелли умер в возрасте 63 лет, сообщает The Guardian, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.

Певец и гитарист скончался от сердечного приступа 6 декабря в Эстонии, где он жил последние годы.

«Музыка Пита вдохновляла многие поколения музыкантов на протяжении всей его карьеры, длившейся пять десятилетий», - говорится в заявлении группы Buzzcocks.

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Группа Buzzcocks была основана Питом Шелли и Говардом Девото в английском Болтоне в 1976 году и наряду с Sex Pistols и The Clash стала одним из лидеров и символов британского панк-рока. За свою карьеру Buzzcocks выпустили девять студийных альбомов.
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 Теги: Эстония, Пит Шелли, смерть, музыкант

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Сегодня, 09:24 » Автор: Алена Шимко
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